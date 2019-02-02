NBA》美媒：尼克有信心簽到杜蘭特

尼克後衛小哈德威(左)被賣到獨行俠。（美聯社資料照）

友善列印
中時電子報

尼克隊做出大規模交易，一舉清空球隊團薪，很快又成為媒體焦點。根據美媒《Bleacher Report》的消息，尼克似乎很有信心搶下勇士前鋒杜蘭特(Kevin Durant)，杜蘭特今夏就會成為自由球員。

一位球團高層表示：「尼克這步棋是前所未見，從來沒有球隊為了釋放薪資空間而賣掉辛苦培養起來的球星。」尼克交出波爾金吉斯(Kristaps Porzingis)，然後一併送出小哈德威(Tim Hardaway Jr.)、康尼李(Courtney Lee)，擺明就是以波神為報酬，請獨行俠幫他們做「資源回收」，清掉後面那兩位的大爛約。

不僅如此，剛到手的狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)、麥修斯(Wesley Matthews)尼克也打算買斷。換言之，尼克大費周章就只是為了要打掉重建，如果全部搞定，大約可以釋出7500萬美元薪資空間，足以簽下兩位超級球星。

尼克的目標很可能是杜蘭特和塞爾提克厄文(Kyrie Irving)，甚至有人猜測尼克已經確定會買到其中一人，否則他們不敢這樣孤注一擲。若尼克能買到杜蘭特，要召募另一位球星即容易得多。如果買不到KD呢？那就是和往常一樣再度成為冤大頭。

(中時電子報)

NBA》巴克利：聯盟必須阻止湖人… NBA》一眉哥現身受訪：是時候往…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。