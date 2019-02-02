NBA》美媒：尼克有信心簽到杜蘭特

2019年02月02日 08:15 中時電子報 盧品青

尼克隊做出大規模交易，一舉清空球隊團薪，很快又成為媒體焦點。根據美媒《Bleacher Report》的消息，尼克似乎很有信心搶下勇士前鋒杜蘭特(Kevin Durant)，杜蘭特今夏就會成為自由球員。

一位球團高層表示：「尼克這步棋是前所未見，從來沒有球隊為了釋放薪資空間而賣掉辛苦培養起來的球星。」尼克交出波爾金吉斯(Kristaps Porzingis)，然後一併送出小哈德威(Tim Hardaway Jr.)、康尼李(Courtney Lee)，擺明就是以波神為報酬，請獨行俠幫他們做「資源回收」，清掉後面那兩位的大爛約。

不僅如此，剛到手的狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)、麥修斯(Wesley Matthews)尼克也打算買斷。換言之，尼克大費周章就只是為了要打掉重建，如果全部搞定，大約可以釋出7500萬美元薪資空間，足以簽下兩位超級球星。

尼克的目標很可能是杜蘭特和塞爾提克厄文(Kyrie Irving)，甚至有人猜測尼克已經確定會買到其中一人，否則他們不敢這樣孤注一擲。若尼克能買到杜蘭特，要召募另一位球星即容易得多。如果買不到KD呢？那就是和往常一樣再度成為冤大頭。

(中時電子報)