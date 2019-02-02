淡水產茶社區有「藝」思！彩繪牆訴先人故事秀繽紛

公車亭及擋土牆 藝術彩繪。（新北市農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

春節何處去？來淡水走走吧！這裡有漁人碼頭、輕軌賞幾米！新北市淡水區樹興社區於清末民初以種蒔茶為主要產業，近年來復興茶樹，加工製成蒔茶品種的冷壓茶油，廣受好評。社區內資源回收站由社區居民大家齊心協力繪出一幕幕蒔茶產業的製作流程，更繪出了先人來台開拓的歷史，成為樹興社區的亮點。

資源回收站側面 藝術彩繪。（新北市農業局提供）

社區內有長期默默努力的環保志工近30位，而資源回收站不僅做為垃圾集中處，社區居民更利用回收獲得之資金，於民國99年成立樹興社區資金協助設施改善與行善，實為社區楷模！白石腳資源回收站是該聚落居民做回收的地方，長期使用下設施老化，而且在長久未整修的情況下，外觀老舊，常有外地居民將自家垃圾帶到此地隨地丟棄，造成環境髒亂不堪，難以處理！在這次的工程中動員社區成員將外觀重新拉皮，讓此處看起來乾乾淨淨，比較不會有髒亂及安全的疑慮。

另白石聚落後方有一顆大石頭，據傳以前科技尚未發達時，是以前航海的燈塔，指引方向，直到現在科技發達後才退休，藉由這次的機會將此項紀錄彩繪在外牆上，不僅可以美化環境，也讓大家認識古時候航海是依此判別方向，傳達在地歷史事蹟。

新北市政府農業局表示，樹興社區於103年經新北市政府農業局輔導下成立農村再生社區，推廣在地友善農業，適合親子一日遊的行程，社區附近有漁人碼頭、情人橋等景點，經過樹興社區時，不妨停下腳步休息一下，也許會巧遇改頭換面的資源回收站與居民藝術彩繪喔！這裡不但有美麗的裝置藝術，更有淳樸熱情的社區居民，等著向人訴說那段樹興茶葉的光輝歷史。

(中時電子報)

資源回收站外觀 藝術彩繪。（新北市農業局提供）

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