2018爆紅政治人物 怎能忘了吳音寧

2019年02月02日 09:04 中時電子報 邱珮畇

回顧2018爆紅政治人物，怎能忘了前北農總經理吳音寧?回顧去年，她幾乎從年頭紅到年尾，從去年農曆春節「休市」事件，到接近九合一大選前爆出「極樂歐洲」旅行團，到最後九合一大選民進黨大敗被「祭旗」狼狽下台，是民進黨「搶了菜攤 丟了江山」最具代表性人物之一。

2018年九合一選舉民進黨大敗，就連最深綠的農業大縣市跟高雄市都丟了，外界評「搶了菜攤 丟了江山」。其中最具代表性的人物之一，就是前北農總經理吳音寧。回顧2018年，吳音寧幾乎從年頭到年尾都有爭議事件。

前北農總經理吳音寧。（圖／本報資料照片，杜宜諳攝）

◎休市事件:

去年春節，北農果菜市場在短短幾天的連假中，連續兩次休市3天，導致菜價崩跌，時任北農總經理吳音寧卻完全神隱，事後出面卻說「12天來都坐鎮公司，只想著要如何把問題處理好」，引起軒然大波，遭到各方圍剿，還演變成台北市府與農委會互嗆的奇葩場面，陳景峻也一度跟同黨議員關係緊張。

吳音寧曾是讓柯文哲頭痛的北農總經理。（圖／中時資料照）

◎財報事件:台北果菜市場因為連續休市引發菜價暴跌，民國黨籍前台北市議員徐世勳在臉書上發文，呼籲台北市政府，應該在下一次北農董事會時提案撤換總經理吳音寧，「農產運銷公司用250萬年薪聘任總經理，就是要找具有管理與實務的經理人，而不是用來把業餘人士培訓成專業經理人。」

徐世勳當時在臉書上秀出他質詢吳音寧的影片，當徐世勳問到「能不能看懂財務報表」、「如何領導北農」時，吳音寧都用：「還在學習」來回應，徐世勳再問到北農、花卉、畜產、漁產等公司的營收時，其他公司的總經理皆能回應，但吳音寧先是放空數秒，然後無法回答。徐世勳因此當著柯市長的面質疑「北農用250萬年薪聘來的總經理，是找她來學習的嗎」。

◎業務費遠送殘貨事件:2018年2月底，吳音寧用業務推廣費購買蔬果殘貨，贈送給表哥擔任鄉長的彰化溪州鄉社福團體，被議員炮轟。吳音寧送近7000公斤蔬菜給家鄉團體，被質疑假公濟私。吳音寧親上火線說明，強調一切合情合理合法。吳音寧表示，對於受贈團體、溪州鄉親，因為她的1萬9000元「小事」受到波及，她感到非常抱歉。

北農總經理吳音寧。(圖／本報資料照，鄧博仁攝))

◎送洋酒事件:繼送殘菜給溪州、高雄吃魚翅宴後，北農總經理吳音寧在市議會備詢時，又遭市議員爆花公帑補助家鄉摸彩、送民進黨台北市黨部洋酒，吳音寧當時低頭不語，未做辯解，但台北農產運銷公司事後發新聞稿澄清吳音寧並沒有送洋酒之事，吳音寧也在自己的臉書po文表示，「請不要因爲我在台北市議會的反應不夠快、不懂政治攻防，就持續扭曲我」。

被視為民進黨慘敗的六大戰犯之一：北農總經理吳音寧。（圖／鄧博仁攝）

◎公費旅遊事件:北農總經理吳音寧去年9月傳出要帶隊去帛琉推廣台灣蔬果，消息曝光後臨時喊卡，她並未隨團出訪。10月又傳出帶隊赴歐洲12日考察，消息曝光後她也留在國內。前北市議員徐世勳在帛琉當過飯店主管，質詢時說，當地人口才兩萬，為何北農要去做業務推廣?吳音寧支支吾吾說，預估可以出口蔬果500公斤至帛琉。徐世勳質疑成本不會過於高昂嗎?但吳音寧並無正面作答。

北農總經理吳音寧去年10月傳出將帶團歐洲12日考察豪華團行程曝光，下機第二日計畫將參訪紅燈區。消息露出後，北農發出新聞稿回應每人團費為127000元(兩人一室)。眷屬11人均為自費。歷屆董監事會均有安排出國考察行程，這是依慣例辦理，盼外界勿過度渲染。引發極大爭議後，吳音寧也並未隨團出國。

吳音寧（圖／中時資料照方濬哲攝）

◎下台事件:九合一大選民進黨慘敗，在外界一片究責聲浪中北農總座吳音寧的去留備受矚目，農委會主委林聰賢去年11月28日表態，直言吳音寧的階段性任務已經完成，形同宣告吳確定去職；據透露，政院和北巿府已達成讓吳走人的共識，但為避免把場面弄得太尷尬，曾建議吳音寧主動請辭，但遭吳拒絕，才讓林聰賢不得不把話挑明了說。

台北農產運銷公司11月29日召開董事會，會中討論總經理人事案，經過約2小時後，北農董事長彭振聲說，確定總經理吳音寧即日起解職，職務由主任秘書路全利暫代。北農董事會通過總經理吳音寧解職案後，吳音寧事後於臉書發文表示，「我回到溪州了，將從土地出發，不向謊言低頭，尤其不向強勢的造謠低頭，咱繼續做伙打拼」。

(中時電子報)