南市驚傳分屍案！姐弟戀生變 恐怖情人支解女6大塊

涉嫌殺害女友棄屍的吳姓男子帶員警前往棄屍地點。（洪榮志翻攝）

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台南市驚傳分屍案！30歲吳姓男子與42歲張姓女友因感情糾紛發生爭吵後，張某一氣之下勒斃張女再分屍棄屍。張女的兒子發現母親失聯2周後報警協尋，警方曾找吳某了解案情時，但吳卻謊稱多日未見張女，直到1日晚間警方找到張女的汽車，明顯有被清洗的痕跡，經報請檢方緊急拘提吳某，他才坦承殺人並帶警前往尋獲張女遺體。警方還發現，吳某在2人同居住處的浴室內，先以鋸子將張女遺體支解成6大塊，再分2大袋裝進行李箱棄屍。

警方調查，長相斯文的吳姓嫌犯，白天在螺絲工廠上班，晚上除與張女在東區同居外，至少還有另2處落腳處，交往關係頗為複雜，但沒有前科。

警方表示，張女的兒子於1月24日前往台南市警一分局報案，指稱他的母親於1月8日失聯不知去向，警方除通報相關單位協尋外，並深入瞭解張女的交友及生活狀況。經調閱相關資料及訪查相關人員後，研判張女可能已經遇害，立即成立專案小組並報請檢方指揮。

警方訪查吳某時，吳某還冷靜地宣稱他也沒有見過死者，但員警對他的說詞頗為懷疑，仍派員暗中跟監。

2月1日凌晨警方發現張女的汽車被棄置在東區附近後，即派員會同家屬勘察車輛，發現該車曾經被人清洗過，經過進一步深入追查，發現張女失聯後，吳某曾經使用該車，認定對方嫌疑重大，立即報請檢方簽發拘票後，1日深夜在南區吳某另名女姓友人住處，將他緊急拘提到案。

警訊中，吳某坦承，因張女要與他人外出，他請對方不要去被拒，2人發生激烈爭吵後，失控勒斃張女，再外出購買鋸子，返家後將她的屍體支解成6大塊，還分裝成2袋後，棄置於東區生產路一處草叢內，隨即也帶同警方尋獲張女遺體。全案依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦。

(中時 )

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