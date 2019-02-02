NBA》特別名額！韋德與諾維茲基入選全明星賽

韋德將以特別額外名額，生涯第13次入選全明星賽。(美聯社)

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中時電子報

為了表揚本季打完就告退休的熱火「閃電俠」韋德與獨行俠前鋒諾維茲基，NBA總裁席爾佛2日宣布，將替兩人開出「特別額外名額」，獲選擠進18日登場的夏洛特全明星賽，看來身為西區隊長的「小皇帝」詹姆斯勢必搶到好友韋德！

這是韋德生涯第13次入選全明星賽，儘管即將退役，他在本季平均上場時間仍有25.4分鐘，場均13.8分、4.3助攻與3.7籃板數據，完全不像要退休的人，他也高調進行他的退休之旅，每到1個客場，就會跟對方球員互換球衣留念。

聽到自己好友擠進今年全明星賽，詹姆斯不禁興奮在推特回應，「我完全同意這種做法，恭喜韋德與諾維茲基，期望可以最後1次在全明星賽的舞台上表演！」至於諾維茲基已是生涯第14次獲選明星球員，本季場均4.4分、1.6籃板。

聯盟官方也在2日跟著宣布，由於溜馬後衛歐拉迪波已經接受宣告本季報銷的右膝修復手術，他在今年全明星賽東區的替補名額，將由林書豪前隊友籃網後衛羅素取代，這將是羅素生涯首次入選全明星賽，也算得到更正面的肯定。

(中時電子報)

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