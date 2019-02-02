韓國瑜背後功臣！許淑華功不可沒

前南投市長、國民黨立委許淑華。(圖/合成圖，本報資料照)

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中時電子報
/綜合報導

2018年九合一選舉甫結束，但在選舉中爆紅或更火紅的政治人士，讓人印象深刻的，屬國民黨美女立委許淑華了，她有「神力女超人」美稱，同時擔當起台中市長參選人盧秀燕及高雄市長參選人韓國瑜的競選發言人要角，一人出任兩都的參選發言人，在六都選舉史上相當罕見。她過去政壇作風大膽，行事不拘泥的風格更讓不少人青睞。

許淑華剛出道時照片。(圖/取自網路)

回顧過去，許淑華步入政壇前，曾經在1996年中華小姐選美中奪第四名。

步入政壇後，2002年1月，代表親民黨投入南投縣議員選舉，隨後當選南投縣議員，2005年12月以過半數六成得票率當選南投市長，2009年12月以高達八成餘得票率成功連任南投市長，

原本想進一步問鼎攻上南投縣長，在2013年底，宣布爭取國民黨南投縣長提名初選，但卻在隔年元月敗給了當時已連任兩屆立委的林明溱。

2014年12月25日，她卸任南投市長後，隔年2015年轉戰中央，參選南投第二選區的立委補選，以數千票的差距，成功轉戰立法委員，隔年2016年總統計立委大選，在就職未滿一年下，仍以1萬7248票的差距大勝民進黨籍蔡煌瑯，順利連任國民黨南投立委。

圖為去前年7月立法院舉行談話會討論第2次臨時會議程，藍委集體占領發言台杯葛，民進黨立委邱議瑩（面對鏡頭者）不滿上前抗議，在搶麥克風時遭國民黨立委許淑華（左，背對鏡頭者）一掌擊中。（資料照,姚志平攝）

民進黨政府上台後在2017年力拚讓「前瞻基礎建設計畫」通過審查，2017年7月13日讓人最印象深刻的一天，國民黨團杯葛行政院長林全上台，「民進黨立委邱議瑩上前挑釁，拉扯國民黨立委李彥秀脖子上的麥克風」遂引發衝突，在推擠中，「許淑華在保護李彥秀」時不小心甩了邱議瑩一巴掌。許淑華因此獲得封號「神力女超人」，許淑華事後表態並非故意，並向社會大眾致歉。

前南投市長、國民黨立委許淑華。(圖/取自自中天新聞youtube)

許淑華經公督盟2017評鑑為優秀立委，在公民評鑑得分司法法制委員會最高分者為許淑華得16分。同月17日，監督國會團體「口袋國會」舉行第九屆第二會期優質立委公開推薦記者會，許淑華獲得整體綜合表現優良立委之一。任內用心問政，可說是有目共睹。

前南投市長、國民黨立委許淑華。(圖/合成圖，本報資料照)

隨著時鐘前進，許淑華也在2018年8月10日，正式接受韓國瑜女兒韓冰邀請成為九合一選舉，時任國民黨高雄市長參選人韓國瑜的競選發言人，在韓國瑜的三場「三山造勢」擔任主持人，以優秀的控場能力，將數萬人的造勢活動維持得宜，11月23日選前之夜，許更以美國超級英雄電影DC第四部作品「神力女超人」的Cosplay裝扮出席，高度還原該角色，讓人不忘都難，韓國瑜的勝選，許淑華可謂厥功至偉。

(中時電子報)

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