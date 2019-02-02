春節不只賞櫻花！粉嫩杜鵑探出頭、吉祥花卉添喜氣

台二線杜鵑。（新北市農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

今年逢暖冬，許多地區的杜鵑已悄悄綻放迎接新年，春節連假即將到來，喜愛賞花的民眾，可趁春節期間走春踏青感受杜鵑的五彩繽紛。除了出外賞花，目前花價平穩、品質優良，買盆應景花卉在家擺設欣賞也是不錯的選擇，想買花的民眾可至板橋花市選購。

三芝區青山路杜鵑。（新北市農業局提供）

農業局表示，新北市有許多賞杜鵑的景點，如三芝區的101縣道及青山路、金山區的台二線、陽金公路至法鼓山、石門區北21縣道、萬里區的北28縣道沿線，受到今天暖冬的影響，等不及淡淡三月天，已紛紛被喚醒迎接農曆新年的到來，杜鵑花已悄悄開花了，白色、粉色、桃紅色等各式各色的花朵在驕陽下更顯燦爛，絕對是春節走春的好選擇。

板橋花市理事長林建章表示，過年除可挑選象徵福氣吉祥的花卉回家布置也能增添喜氣，像是象徵招財進寶的發財樹、好運旺旺來的鳳梨花、大吉大利的金桔樹、銀兩進家門的銀柳、好運進門的的蝴蝶蘭等都是很受歡迎的花卉。今年暖冬也讓花卉品質平穩，民眾可依喜好與配置需求挑選。

新北市板橋藝文休閒花市位於板橋區文化路與民生路口（民生高架橋下，捷運新埔站旁），2月2日至2月3日營業時間為上午9點至晚上12點，除夕(4日)當日營業時間為上午9點至晚上8點，2月5日至2月10日春節休市(部份業者自由營業)，2月11日開市。

(中時電子報)

春節應景花卉。（新北市農業局提供）

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