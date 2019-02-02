韓國瑜颳起韓流 李佳芬卻注入暖流

2019年02月02日 09:16 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

不止高雄市長韓國瑜擁有超高人氣，連高雄市長夫人李佳芬所到之處也受到熱烈歡迎！更有網友將李佳芬和前第一夫人周美青相比，認為兩人皆低調卻都擁有高人氣。還有網友認為李佳芬的親和力和投身公益都很令人激賞！李佳芬的獻身公益，為高雄帶來一股暖流。

說起和韓國瑜認識的過程，李佳芬接受廣播節目專訪時，表示學生時代時，考上實習電台工作，在尋找題材時，剛好在報紙上看到專欄寫「專業里長制」，作者是馮定國，那時候里長是兼職的，她感覺好奇就想採訪。結果，她等了2、3個小時要訪問馮定國卻沒等到，當時擔任馮助理的韓國瑜就跟她說這篇文章是他寫的，可以問他。李佳芬回憶時笑稱，當時投稿的不是韓國瑜，怎麼可能訪問他。

對於韓國瑜從政，李佳芬其實一點也都不陌生，因為她也是出身政治世家，其父李日貴在民國75年當選雲林議員，而後李佳芬接棒後再交由李明哲深耕西螺、二崙等鄉鎮。

因為熟知政治的暗黑面，因此當韓國瑜決定參選高雄市長時，她非常反對韓國瑜參選，她深知民進黨會追殺韓國瑜，後來果真如此，首先是維多利亞雙語學校被「查水錶」，而後是一連串的抹黑和人身攻擊，但在看到韓國瑜真的想翻轉高雄的決心，她改變心意，挺身為丈夫面對一切的流言和打壓，成為韓國瑜背後最強而有力的支柱。

許多人絕對忘不了，韓國瑜在鳳山自辦造勢晚會上，李佳芬上台和大家合唱《月亮代表我的心》，唱到「輕輕的一個吻」時，在模仿天王郭子乾、台下韓粉不斷起鬨下，韓國瑜害羞地親吻了老婆。那一幕不知感動多少人的心。

當選後，李佳芬也默默成為韓國瑜最有力的右臂，為他獻身在公益活動上，支持需要幫助的弱勢團體上，不論是癌症基金會、小林國小重建的「關懷台灣文教基金會」、推電影觀光等活動，都能看到李佳芬為高雄奔走的身影，她的親和力和對弱勢的真誠關懷，都令人印象深刻，這位真誠的高雄夫人，為高雄帶來一鼓暖流。

(中時電子報)