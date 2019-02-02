中市大執法查緝台中港區汙染源 首波查獲5家違規廠商

2019年02月02日 10:37 中時 盧金足

台中市環保局大執法，查緝台中港汙染源，首波查獲5家違規廠商。（盧金足翻攝）

台中市環保局針對台中港區汙染源專案稽查，春節不打烊。（盧金足翻攝）

台中市府稽查不法空汙排放，台中港區大型固定汙染源排放總量占港區列管事業71％，1月起針對港區內大型汙染源聯合稽查，首波行動查獲違反空污法及廢清法等規定廠家共5家，告發處分60多萬元，環保局強調，春節不打烊，仍會持續稽查，杜絕不法排放。

環保局長吳志超表示，針對台中港區汙染源展開專案稽查計畫，稽查對象涵蓋港區各大型汙染源，鎖定環評承諾條件、水汙染防治、空汙防制及廢棄物管理等項目進行查核。

同時進行管道、水質及廢棄物採樣檢測、空氣品質連線監控作業，還配置2部空品監測車於港區執行24小時監控空氣品質作業，監控異常時，立即前往港區稽查。

環保局首波針對港區大型汙染源進行深度稽查，同步於港區內進行機動性汙染巡查，出動84人次查核汙染源操作、紀錄等，查獲5家廠商，分別有原物料使用超量、產生粒狀物逸散及廢棄物未妥善存放等汙染行為，已依違反《空氣汙染防制法》及《廢棄物清理法》告發，並限期改善。

此次查獲違規廠商，部分業者近5年來有多次的環保違規紀錄，這次仍遭查獲違規，環保局將加強深度稽查頻率，要求業者提出改善計畫，杜絕汙染再次發生。

「台中港區是台中市汙染管制重點區域！」吳志超表示，為落實汙染管制政策，聯合大執法行動將擴展至台中市其他重點區域，呼籲業者依相關規定做好汙染防制，不要成為汙染源，環保局開罰絕不寬貸。

(中時 )