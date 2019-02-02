鹽水月津港燈節賞燈 交通管制懶人包

2019年02月02日 09:37 中時 劉秀芬

春節哪裡玩？台南市鹽水區「2019月津港燈節」今日（2日）登場，為避免燈區周邊道路人車爭道造成危險，台南市政府警察局新營分局執行交通疏導管制勤務，避免大量車流湧入鹽水區造成交通阻塞。

鹽水區外圍道路及燈區周邊道路規畫交通疏導管制範圍如下：

一、行人徒步區

(一)管制路段：

1、鹽水區行昌路(橋南街至中山路)。

2、鹽水區橋南街(南門路紅磚廣場至康樂路)。

3、鹽水區康樂路(橋南街至中山路)。

(二)管制時段：108年2月2日至108年3月3日每日16時起至24時止。

(三)以上路段、時段禁止路邊臨時停車。

(四)例外車輛：執行公務車輛、管制區內居民車輛持通行證出入。

二、燈區周邊道路(視交通狀況，管制車輛改道進入鹽水區)

(一)信義路段

視交通狀況，管制車輛自忠孝、信義路口進入該路段，建議車輛改道路線：忠孝路→仁愛路→金和路→鹽水區。

(二)月津路段、南門路段

視交通狀況，管制車輛經(1)忠孝、南門路口、(2)忠孝、南太路口、(3)忠孝、月津路口北上進入鹽水區，建議車輛改道路線

：忠孝路→仁愛路→金和路→鹽水區。

(三)中正、朝琴路段

視交通狀況，管制車輛進入中正路以東、朝琴路以南區域。

※交通疏導管制點：

一、忠孝路段：

（一）忠孝、信義路口。

（二）忠孝、南門路口及忠孝、南太路口。

（三）忠孝、月津路口。

二、月津路段、南門路段、中正路段：

（一）南門、行昌路口。

（二）月津、南門路口。

（三）中正、西門路口。

（四）中正路與康樂路21號旁巷口。

（五）中正、中山路口。

（六）中正、朝琴、三福路口。

二、信義路段

（一）信義、行昌路口。

（二）信義、南76路口。

※管制期程：

「2019月津港燈節」活動期間(108年2月2日至108年3月3日)

※新營分局提供各項為民服務措施，如有需要請打服務專線110或新營分局勤務指揮中心TEL：(06)6323297、鹽水分駐所TEL：(06)6521032。

(中時 )