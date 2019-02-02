忠仁忠義助產士首曝光！還原連體嬰生產過程

2019年02月02日 09:37 中時電子報 戴安瑋

台灣第一對成功分割的連體嬰哥哥張忠仁昨日清晨仍因腦幹出血不治。圖為當年張忠仁、張忠義兄弟成功分割後，由護理師推出恢復室。（檔案照片/中央社）

亞洲第一對成功分割的連體嬰哥哥忠仁昨過世了，曾幫忠仁、忠義接生的助產士吳月霞獲知後震驚、難過，她說，忠仁、忠義42年來承受身體痛楚、父母遺棄、外界異樣眼光，過得艱辛，「忠仁走的快，但不再受病痛拖磨，是上輩子修來的福報，我祝福他一路好走！」。

忠仁、忠義是於民國65年出生，68年兩人進行分割手術時，電視全程轉播，轟動全台，哥哥忠仁生前也曾說，外界的關注曾讓他得到憂鬱症，父母也因受不了外界輿論，偷偷搬家並與兒子斷絕聯絡，直到父親罹患口腔癌，連絡上忠仁後，仍不願讓忠仁、忠義回家『捧斗』。

《蘋果日報》報導，當初幫忠仁、忠義接生的助產士吳月霞回憶說，忠仁、忠義的媽媽來到診所時，肚子就很大，由於家裡經濟不佳，也只做過一次產檢，但她當時看了即覺得是雙胞胎，結果真的是雙胞胎，出生過程沒有很難，就是一般轉出來而已，但2人哭聲與活動力旺盛，只是肚子連在一起，兩人共用兩隻腳。

她說，她和另一位助產士見狀，加上家長要求，立刻將兄弟倆送到高雄有合作的小兒科保溫中心，小兄弟再從高雄轉診到中山附醫，又轉送到台大，接受分割手術；以前那個年代，家中生到這樣孩子多會覺得羞恥，家長只能默默送出去接受治療，她能體諒兩兄弟父母承受外界眼光的壓力，但她一直默默關心兩兄弟這些年過得好不好，直到看到兩兄弟逐漸獨立成長，忠仁在台北市環保局工作，忠義成家立業，才安慰放心。

(中時電子報)