忠仁忠義助產士首曝光！還原連體嬰生產過程

亞洲首對成功分割的連體嬰忠仁(左)、忠義(右)。(中時資料照)

友善列印
中時電子報
台灣第一對成功分割的連體嬰哥哥張忠仁昨日清晨仍因腦幹出血不治。圖為當年張忠仁、張忠義兄弟成功分割後，由護理師推出恢復室。（檔案照片/中央社）

亞洲第一對成功分割的連體嬰哥哥忠仁昨過世了，曾幫忠仁、忠義接生的助產士吳月霞獲知後震驚、難過，她說，忠仁、忠義42年來承受身體痛楚、父母遺棄、外界異樣眼光，過得艱辛，「忠仁走的快，但不再受病痛拖磨，是上輩子修來的福報，我祝福他一路好走！」。

忠仁、忠義是於民國65年出生，68年兩人進行分割手術時，電視全程轉播，轟動全台，哥哥忠仁生前也曾說，外界的關注曾讓他得到憂鬱症，父母也因受不了外界輿論，偷偷搬家並與兒子斷絕聯絡，直到父親罹患口腔癌，連絡上忠仁後，仍不願讓忠仁、忠義回家『捧斗』。

《蘋果日報》報導，當初幫忠仁、忠義接生的助產士吳月霞回憶說，忠仁、忠義的媽媽來到診所時，肚子就很大，由於家裡經濟不佳，也只做過一次產檢，但她當時看了即覺得是雙胞胎，結果真的是雙胞胎，出生過程沒有很難，就是一般轉出來而已，但2人哭聲與活動力旺盛，只是肚子連在一起，兩人共用兩隻腳。

她說，她和另一位助產士見狀，加上家長要求，立刻將兄弟倆送到高雄有合作的小兒科保溫中心，小兄弟再從高雄轉診到中山附醫，又轉送到台大，接受分割手術；以前那個年代，家中生到這樣孩子多會覺得羞恥，家長只能默默送出去接受治療，她能體諒兩兄弟父母承受外界眼光的壓力，但她一直默默關心兩兄弟這些年過得好不好，直到看到兩兄弟逐漸獨立成長，忠仁在台北市環保局工作，忠義成家立業，才安慰放心。

(中時電子報)

淡水產茶社區有「藝」思！彩繪牆… 春節何處去！到台中花博發現館按…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。