中市警揪感心！春節推出「舉家外出住居安全維護服務」

台中市警察局貼心推出「舉家外出住居安全維護服務」，讓民眾出遊無後顧之憂。（盧金足翻攝）

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台中市警察局第六分局製作服務小卡片，將護鈔、民眾(外僑)家外出服務電話(04-22513284)印製其上，民眾讚許警察服務真貼心。（台中市警察局提供）
台中市警察局第六分局春節不打烊，加強維安巡邏，讓民眾安心外出走春。（盧金足翻攝）

春節連續假期長達9天，為方便民眾全家出遊，無須擔憂門戶安全，台中市政府警察局第六分局加強重要節日安全維護工作期間，1月28日至2月12日，貼心推出「舉家外出住居安全維護服務」，服務對象包括在台外僑，安全維護工作期間民眾如有舉家外出遠遊，可向第六分局各派出所提出申請，轄區派出所將在申請住家附近設置臨時巡邏箱，加強住處巡邏，讓民眾安心外出旅遊。

台中市警察局第六分局為擴大宣導效果，除以LED跑馬燈宣導，還結合108年加強重要節日金融機構安全維護工作，精心製作精美服務小卡片，將護鈔、民眾(外僑)家外出服務電話(04-22513284)印製其上，免去民眾抄記或上網搜尋的不便，廣受民眾讚許警察服務真貼心、大獲好評。

春節大多闔家出遊或出門拜訪友人、踏青走春，為讓民眾在春節假期安心出門，每年春節第六分局均提供該貼心服務，讓民眾感受到警察的服務用心。

警六分局表示，民眾申請方式可撥打警方報案電話110，或親赴第六分局各派出所提出申請，警方會加強巡守，讓民眾無後顧之憂，安心出門遠遊。

(中時 )

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