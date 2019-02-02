2018爆紅政治人物 民進黨立委邱議瑩成「百萬網紅」

2019年02月02日 09:56 中時電子報 邱珮畇

民進黨立委邱議瑩。（圖/本報系資料照）

2018年下半年「韓流」掀起，民進黨高雄立委邱議瑩也做了不少貢獻，她用「老婆陪睡說」，抹黑國民黨高雄市長候選人韓國瑜，還堅持自己沒有失言，該被譴責的是韓國瑜才對。引發網友們在她的臉書專頁瘋狂洗版，留言突破天際超過百萬，自比金庸筆下的小龍女，成了「百萬網紅」。

去年度爆紅政治人物中，民進黨高雄立委邱議瑩搶占了不少媒體版面。回顧邱議瑩去年失言事件:

水災過去13天後，邱議瑩終於關心燕巢危屋，但一身飄逸長裙洋裝外加時尚太陽眼鏡出現，彷彿要去看秀，看到現場媒體還酸「太關心我了吧!」，網友也酸她「下次改穿婚紗禮服勘災吧！﻿」(中天新聞)

◎波蘭「外交救災」:去年8月熱帶性低氣壓造成南部多處水患，民進黨高雄市立委邱議瑩日前在個人臉書上批評韓國瑜「高雄市淹大水，而你們唱歌跳舞還約大家一起來快樂？高雄人不需要這樣的市長候選人！」不過隨後卻被發現與立法院副院長蔡其昌等人到波蘭國會交流，事後還稱是「外交救災」，臉書粉絲頁遭網友灌爆。

水災過去13天後，邱議瑩終於關心燕巢危屋，但一身飄逸長裙洋裝外加時尚太陽眼鏡出現，彷彿要去看秀，看到現場媒體還酸「太關心我了吧!」，網友也酸她「下次改穿婚紗禮服勘災吧！﻿」(中天新聞)

去年823暴雨後，南部多處泡在大水裡，民進黨立委邱議瑩的選區高雄燕巢，也因為823水災，有6戶民宅地基被沖垮。但邱議瑩跑去波蘭「外交救災」，連助理都沒出現關心選民。水災過去13天後，邱議瑩終於關心燕巢危屋，但一身飄逸長裙洋裝外加時尚太陽眼鏡出現，PTT八卦版鄉民也批「這真的很沒sense」、「穿這樣是要去百貨公司吧」。

民進黨立委邱議瑩（見圖）批評國民黨高雄市長參選人韓國瑜要開設賭場的政見，會教壞高雄小孩。(中央社)

◎「老婆陪睡說」:去年10月底，民進黨立委邱議瑩在LINE群抹黑高雄市長參選人韓國瑜，被罵後開記者會說「老婆陪睡說」沒錯，該譴責的是韓國瑜，難道因為她是邱議瑩大家就羞辱她，因為是女性就該死被這樣攻擊嗎?廣大網友看完記者會被激怒，湧入邱議瑩臉書留言，一度破5萬3千則，又被小編狂刪到只剩4萬3千則，網友仍持續灌留言，並說「看是小編封鎖的快還是我們先建十萬樓比較快」。

事件持續延燒後，留言瘋狂增加破百萬，網友留言「破109萬！！恭賀無恥比天高」、「蓋民怨樓哈哈，全台灣第一座世界景觀」。而邱議瑩的小編也很努力刪了30萬則留言，但似乎還是不敵網友們洗版的速度，留言數還是繼續增加，1分鐘就有數十則留言「109萬可以刪到剩79萬！我也是醉了」、「不道歉不會停止蓋塔」。

邱議瑩並在立法院自嘲表示，自己像「神鵰俠侶」的小龍女，「我覺得我現在也是網紅啊」，可以有30萬留言也是不簡單，「 應該會超越館長他們吧」。

事後，民進黨立委周春米質詢法務部次長陳明堂時提到，民進黨立委邱議瑩的臉書被留言破百萬，台灣才2300萬人，留言竟然可以破百萬，這其中的意義跟事實法務部應該要去了解。

邱議瑩燕巢選區不顧了？災民：助理也沒來

◎「拜託別離開 」:去年11月，民進黨高雄市長候選人陳其邁回防大旗美地區造勢，宣稱現場破3萬人。不料，活動尾聲高歌《伊是咱的寶貝》後，還沒宣布晚會結束，支持者就紛紛求去，主持人邱議瑩以悲情帶哭腔喊：「拜託大家，咱還沒有結束」，一連講三次「大家不要離開」，但民眾不留面子，散的散，走的走，只剩台前稀稀落落的死忠邁粉喊「凍蒜」。

但邱議瑩究竟話中用字是台語的「嘜」(不要)還是「嘸」(沒有)？事後引爆熱議。NCC搶先對中天電視開罰20萬元，不只高雄市議員陳美雅質疑，更遭台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚砲轟因人設事、公器私用。

(中時電子報)