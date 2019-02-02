迪麗熱巴全英文配音驚呆全場 張鐵林道歉「有點看輕年輕人」

2019年02月02日 10:08 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

迪麗熱巴好表現讓張鐵林都道歉。(圖／翻攝自微博)

大陸新生代流量女星迪麗熱巴，擁有混血精緻五官和親切開朗個性，圈了不少粉絲，近日她上陸綜《聲臨其境2》，完美演繹各種聲線，並在配音時擺出各種表情，完全融入劇情，獲得聲音指導「鐵三角」肯定，也讓網友見識到她實力一面。

迪麗熱巴是《聲臨其境》播出以來最年輕的女演員，不過她卻毫不怯場表現亮眼，先是用9種不同口技詮釋哈士奇、櫻桃小丸子、母雞下蛋、等聲音，之後替《哈姆雷特》國語版本配音，完全不看稿把艱難台詞記下來，一氣呵成念完，讓全場驚艷不已，之後在《冰雪奇緣》片段裡，她為「安娜」配音，挑戰全英文台詞，重現「安娜」和姊姊「艾莎」打雪仗經典畫面。

帶著奶音的迪麗熱巴，為可愛的「安娜」配音完全無違和，且她一樣全程沒看稿，邊看畫面邊配音，還要配她滑下床、被雪打中的反應，加上融入劇情擺出各種表情和動作，被網友狂讚太可愛了。而最令人驚艷的是，她替《歲月神偷》中的小男孩配音，活靈活現呈現小男孩純真形象，最後聽到哥哥去世，撕心裂肺的哭聲牽動全場觀眾的心。

迪麗熱巴好表現，獲得聲音指導「鐵三角」肯定，王剛感嘆：「她(熱巴)能夠真的下功夫去努力，成功不是沒有道理的」，張鐵林也稱讚她「英語發音感覺非常好」最重要是在人物聲音塑造上相當有感染力，「配音水平相當高」，更在現場向熱巴道歉，直言在剛開始輔導她表演時，「有點看輕了你們年輕人」，但是看到她的專業和敬業態度，讓他看到「冉冉升起的新星」，粉絲也力讚「不要再說她是流量女星了，她真的很有實力」。

(中時電子報)