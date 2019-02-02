老媽翻兒成長相簿 驚覺老公竟然有這傾向！

網友分享小時候被老爸惡搞的照片。（圖片來源：《Dcard》）

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網友懷疑自己是喝酒長大的？（圖片來源：《Dcard》）
老媽看了網友的成長相簿，驚覺孩子不能給爸爸帶！（圖片來源：《Dcard》）

民間流傳「小孩不能給爸爸帶」，這句話不是沒有道理，而是有真實例證！一名網友發文表示，老媽心血來潮翻他的成長相簿，結果裡面出現各種嬰兒被老爸惡搞的照片，不是手裡拿著酒瓶，就是臉上戴著墨鏡，老媽看了差點沒昏倒，而網友更懷疑自己小時候喝的不是奶...是酒！

一名網友在社群媒體Dcard發表《小孩不能給爸爸帶的原因....》一文，他說阿母翻到小時候的相簿，才發現原來他不在時老爸是怎麼對待他的孩子......。

網友分享一系列自己被阿爸惡搞的照片，照片中還是嬰兒的他，不是手拿大罐日本清酒，就是嘴唇上被貼了日本人的小鬍子，再不然就是掛著一副墨鏡…。讓原PO忍不住下結論：給老爸帶小孩的下場通常都會有個崩壞的小時候！

網友們看了哈哈大笑，表示「從小培養當老大」、「被爸爸當玩具了」、「這是親爸哈哈哈哈哈哈哈哈」，還有人問原PO「所以你現在酒量有沒有很好」。

更多網友分享自己小時候被老爸惡搞的慘況，有人是嘴裡叼根煙，有人是被拍裸照，還有網友說「我爸都給我舔他的腳趾…」。

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(中時電子報)

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