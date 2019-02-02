影》超級盃廣告好貴！真的能回本嗎

2019年02月02日 10:31 中時電子報 盧品青

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一年一度的NFL超級盃即將在除夕上午開打，全美國最貴的廣告時段又回來了，今年的30秒廣告以524萬美元(約台幣1.6億)售出，跟去年差不多。雖然數字還是很大，也比10年前上漲一倍，不過整體來說漲勢趨緩。

廣告大多數與體育無關，畢竟背後廣大的1億收視人口才是主力，這些觀眾很多是一年只看這一場。目前買下廣告時段的有MM巧克力、品客洋芋片、賓士車、歐蕾保養品、亞馬遜(谷歌)、微軟、現代汽車、TOYOTA等，這麼大手筆花費真的能收到效果嗎？

答案是效果很強。依照《富比世》計算，花錢買廣告的廠商大約可以憑藉那30秒的曝光換來1億美元的收益。畢竟這是一次有1億人收看的時段，而且觀眾不會轉台，在網路引起的話題與媒體報導亦是額外的收益。

很可惜的是超級盃收視人口正在減少，前幾年還有超過1.1億人收看，去年費城老鷹隊打敗新英格蘭愛國者，1.03億人收視是2009年以來最低。不幸的是NFL正在流失觀眾，成天跟美國總統吵架似乎對收視率沒有幫助。

其中一個比較有趣的廣告是借用恐怖電影《月光光心慌慌》的場景，被追殺的女主角因為使用保養品而導致無法用臉部解鎖手機。另一個是網壇天后小威廉絲(Serena Williams)代言的交友App「Bumble」，這是只有女性有權主動聯繫男性的約會平台。小威在影片中宣揚女人必須勇往直前尋找真愛，她自己的丈夫正好就是一位網路巨人。

(中時電子報)