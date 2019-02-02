韓國瑜遭惡意P圖 網友揭假新聞一條龍抹黑高雄燈會

2019年02月02日 10:29 中時電子報 邱珮畇

市長韓國瑜的人形氣球被惡意P圖成「哈麥二齒」花燈，被綠媒報導後，又被桃園議員王浩宇發臉書嘲諷。(臉書韓國瑜鐵粉後援會)

20181109中天新聞 相似破表！挺韓氣球娃娃吸睛 支持者搶拍照

不僅如此，杉林瓜瓜節的雕刻瓜下面都有燈座，照片也被抹黑，綠媒報導成3個被戲稱是「墓碑」的不明佈置。(臉書「瓜瓜節照片」)

不僅如此，杉林瓜瓜節的雕刻瓜下面都有燈座，照片也被抹黑。(韓國瑜後援會)

高雄燈會接連被抹黑，先是民進黨立委王定宇諷高雄金銀河燈會佛光山花燈區，讓他想到告別式，可以直接留用到「中元普渡」。接著市長韓國瑜被惡意P圖成「哈麥二齒」花燈，被綠媒報導後，又被桃園議員王浩宇發臉書嘲諷。PTT網友發文揭，綠營新聞一條龍，造假抹黑高雄燈會。

民進黨立委王定宇日前諷高雄金銀河燈會佛光山花燈區，讓他想到告別式，可以直接留用到「中元普渡」，批韓國瑜「營造城市美學要十多年，毀掉它只要一個月啊！」台南韓粉在「韓國瑜後援會」說，不好意思我們台南選出這種立委，敢單挑佛光山我也是驚呆了，高雄的立委還不快跟上!

高雄市長韓國瑜在選前有粉絲花3萬，打造200公分高的韓國瑜人形氣球，出現造勢場合時韓粉爭相合照。但卻有人將此人形氣球惡意P圖，被綠媒報導「嚇到漏尿！『哈麥二齒』版韓國瑜現蹤金銀河？」

不僅如此，杉林瓜瓜節的雕刻瓜下面都有燈座，照片也被抹黑，綠媒報導成3個被戲稱是「墓碑」的不明佈置，上頭還分別寫著「打造高雄」、「全台首富」、「全力拚經濟」。

桃園議員王浩宇轉發綠媒新聞在臉書嘲諷，原來是「哈麥二齒」造型。被網友打臉，又繼續發文酸高雄燈會，說「哈麥二齒」是不是真的已經不是重點。

PTT網友sanitylin揭P圖真相發文「高雄燈會韓國瑜新聞一條龍造假抓到了」，質疑「所以是在嘲諷杉林農會做的東西囉?」直接找出愛河有哪個燈是做成這樣的很難嗎?如果整天嘴中華民國美學那我也沒話說啊!昨天是佛光山每年都會參展的燈節被嘴，今天直接造謠改圖然後八卦版推爆，難怪腦袋不思考永遠被人帶風向。

sanitylin說，黨工一條龍新聞生產又來了，平常說要打擊假新聞，結果議員鄉民帶頭造假還爆文。

(中時電子報)