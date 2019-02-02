NBA》快艇冤死？裁判坦承湖人致勝球誤判

2019年02月02日 10:35 中時電子報 黃及人

Lance always living his best life. pic.twitter.com/jyNrk3lIPD — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年2月1日

回顧1日湖人與快艇的「洛城內戰」，當所有目光焦點都在「小皇帝」詹姆斯傷癒復出，卻沒法掩飾這場比賽最後關頭的嚴重誤判，因為聯盟2日公布最後2分鐘裁判報告，竟然坦承史蒂芬生最後45.4秒切入上籃，應是進攻犯規不算！

儘管這是那場比賽裁判報告唯一誤判，卻足以讓快艇「冤死」，因為打到延長賽還剩45.4秒，史蒂芬生在上籃之際，很明顯用左手肘直接架到快艇中鋒馬加諾維奇臉上，才有辦法完成這次關鍵「三分打」，湖人也以123比118取得領先。

諷刺的是，這次犯規判決還當場進行慢動作回看，裁判吹了史蒂芬生技術犯規，卻仍認定這次是馬加諾維奇的防守犯規，而不是史蒂芬生的進攻犯規，甚至賽後媒體提出質疑，主裁判戈柏仍堅持已見，更認為史蒂芬生沒有多餘動作。

沒想到才隔1天，聯盟就在最後2分鐘裁判報告中，再次打了自己裁判嘴巴，坦承那次犯規應該要吹史蒂芬生進攻犯規，假如裁判正確吹判，當時快艇就僅落後2分，還擁有球權，整場比賽勝負還很難講，這難道不是在控制比賽結果嗎？

(中時電子報)