護病比入法 5月1日上路！最重可罰25萬

2019年02月02日 10:41 中時 林周義

衛福部醫事司公告修正《醫療機構設置標準》，將護病比入法。未來將以抽查的方式檢視各醫院的護病比。依照規定，醫學中心護病為1：9、區域醫院1：12、地區醫院1：15。若未能符合規定，將依《醫療法》開罰5至25萬元，若未改善，最嚴重可面臨停業處分。新制將在5月1日上路。

醫事司司長石崇良表示，護病比未入法前，政府每4年進行一次醫院評鑑，另搭配健保獎勵措施，未有罰則。為回應護理界要求，衛福部此次將護病比入法，未來將隨機抽查，接獲提報時也會抽查，以確保各家醫院確實落實護病比。

依照規定，醫學中心的護病比為1：9、區域醫院護病比1：12、地區醫院護病比1：15。石崇良表示，若醫院被發現未落實護病比，將依《醫療法》開罰5至25萬元，並給予限期改善。如未改善，最嚴重可勒令停業。

石崇良表示，此次雖將護病比入法，剛開業的醫院則不受此限，每3床需有一名護理人員，待開床後，才依護病比計算。另外，若護理人員突然離職、放產假，導致護病比不符合規定，則保留30天的補正期。

為讓醫院擁有時間儲備人力，該新制將配合學生畢業季，5月1日上路。至於此次為何未將護病比以三班計算？石崇良表示，目前的共識是透過抽查，確保醫院的落實情形。

(中時 )