天天消費韓國瑜 他砲轟國民黨有沒有骨氣！

前國民黨立委孫大千。（本報系資料照片）

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中時電子報
/整理報導

明年總統大選，國民黨內四個太陽之爭讓基層憂慮。前立法院長王金平、黨主席吳敦義、前總統馬英九和前新北市長朱立倫個個都想方設法要攏絡高雄市長韓國瑜，對此，前國民黨立委孫大千看不下去，砲轟國民黨有沒有骨氣，不要天天消費韓國瑜，而是要立志變成韓國瑜。

孫大千於臉書發文表示，國民黨內有骨氣的政治人物，應該人人立志成為韓國瑜，而不是天天消費韓國瑜。

對於韓國瑜掀起的「韓流」，孫大千指出，已經在2018年協助國民黨度過最低迷的情況，取得了豐碩的勝利果實。國民黨的黨內幹部應該在既有的良好基礎上，推動改革，全面升級，讓國民黨真正成為一個值得台灣人民支持和認同的政黨。而不是像現在一樣，把「韓流」視為「救世主」，以為只要有韓國瑜，國民黨就算擺爛，也可以在選戰當中無往不利。

孫大千語重心長地提醒黨內的太陽們，應該要學習韓國瑜的轉型模式，成為真正能夠貼近基層，了解庶民的新時代政治人物。而不是像現在一樣，每天想盡各種辦法和韓國瑜攀親帶故討人情，以為只要能夠和韓國瑜沾上一點邊，自己就能夠在未來的逐鹿大戰當中順利勝出。

孫大千要國民黨內的政治人物們，更應該從韓流崛起的過程當中深刻的領悟到，其實，每一個人都可以成為韓國瑜。而不是像現在一樣，想盡辦法的利用韓國瑜來搏版面，用盡手段的吹捧韓國瑜來出風頭，費盡心思的壓榨韓國瑜的每一點人氣和每一滴能量。

孫大千最後認為，唯有國民黨的政治人物都能夠盡力把自己塑造成為下一個韓國瑜，才不會辜負韓國瑜為國民黨爭取到的第二次機會，相信這才是韓國瑜心中最大的願望。

(中時電子報)

文章來源：孫大千臉書

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