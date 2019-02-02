狼又來了？川普：將選「良機」宣布國家緊急命令

2019年02月02日 10:37 中時電子報 馮英志

先前因國會兩大黨對美墨邊境築牆預算無共識，導致美國史上最長政府停擺，如今又再次陷入談判僵局。總統川普表示，與民主黨談判毫無意義，只是浪費時間，並暗示將選良機宣布國家緊急命令，藉此繞過國會預算審查，動運國防部預算築牆。

總統川普表示，與民主黨談判毫無意義，只是浪費時間，並暗示將選良機宣布國家緊急命令。

上周美國會才剛達成共識，將築牆預算談判期限延至15日，政府得以重新運作；但川普先前揚言，預算案中若未包含築牆經費，將再度讓政府關門。綜合外電報導，川普1日接受媒體專訪時表示，「我想將有個『良機』宣布國家緊急狀態，藉此獲得築牆預算」；緊急命令除了可讓川普繞過國會審查之外，也可讓總統可挪用早已由國會分配用於其他用途的預算，轉挪用於建立邊境圍牆。不過川普並未明確說明何時會宣布，但他向記者說明這項宣布「有助於進展」。

但若川普真發布國家緊急命令藉此獲得預算，但移民跨越美墨邊境情況數月以來都無特別變化之下，只因川普無法從國會獲得必要築牆經費就突然宣布緊急命令，法院不會坐視不管。被問到他是否關切法院可能中止他宣布的命令，川普則說「我們有很強、很強的法律立足點獲勝」，並說法院「很難」改變他的宣布。

另外提到堅決反對築牆的眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），川普認為她正在做的事情對我們國家造成非常大的傷害，「我一直以來跟她處的很好，但現在我不認為將會繼續如此了」。

實際上，川普先前早已數次揚言，不惜祭出國家緊急命令來築牆，如先前選在美國黃金時段直播「築牆演說」後，前往德州美墨邊境巡察時也曾暗示過「他可能會如此做」；美國有線電視上月25日也報導，白宮正草擬的緊急命令文告內容，但都未宣布。此次是否會如同先前「狼來了」，先放話後私下溝通，仍有待外界觀察。

(中時電子報)