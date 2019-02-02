高雄飯店過年狂漲 網心痛韓國瑜轟業者：白痴特別多

高雄各大飯店業者狂漲價，讓韓國瑜皺起眉頭，「拜託」業者給遊客高級的品質和合理的價格。 (圖／中天新聞)

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中時電子報
高雄各大飯店過年狂漲價。 (圖／中天新聞)

高雄市長韓國瑜上任後努力拚經濟，現卻爆出高雄多間飯店過年時房價翻倍飆漲，漲幅36倍最多，韓國瑜昨皺起眉頭表示會找消保官調查勸阻。對此，網友說，「殺雞取卵的白痴特別多」、「公布惡質的業者，抵制消費」、「去google給這些不肖業者負評，灌爆他們」。

韓國瑜上任後，高雄吹起「韓」流，不少遊客湧入港都旅遊，卻爆出高雄各大飯店坐地起價，有的漲4倍、6倍，有的甚至漲36倍，民眾痛批根本沒天良，韓國瑜表示，會派消保官去了解、勸阻，接著皺起眉頭，用凝重的表情呼籲業者「再三拜託高雄市民朋友，我們即將面臨到大量觀光客來高雄旅遊，一定要給所有外地朋友高級的品質和合理的價格」。

網友紛留言表示，「抵制那些漲價還講幹話的奸商，高雄很多汽車旅館其實品質也不錯，過年就讓這些無良業者剩一堆空房間，教訓一下，看他們以後敢不敢這樣扯後腿」、「殺雞取卵過後，就回到以前，如墾丁一樣安靜了」、「漲價的是奸商」、「三年不開張開張吃三年！ 業者這種行為等於是殺雞取卵」、「去google給這些不肖業者負評，灌爆他們」。

還有網友說，也難怪呀，這些業者已苦撐多年，如今久旱逢甘霖又是過年，自會想賺他一筆，不過眼光太過短淺，高雄拚經濟剛起步，來日更會讓你賺到不要不要的，目前應顧好品質、價格合理，口碑立起，生意自會滾滾而來，切莫坐地喊價、敲竹槓，最後恐自斷生路並扯到韓市長拚經濟的後腿」。

不過，也有網友說，「問問旅遊業者就知道這是騙外行人的新聞，韓市長也被唬弄了!飯店和機票都是看淡旺季，春節價格最高，耶誕節去看看歐美渡假飯店是不是比平常高很多倍，全世界飯店業都一樣!高雄飯店業者被黑了」。

(中時電子報)

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