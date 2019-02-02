春節假期府：國安全程待命

2019年02月02日 10:45 中時 曾薏蘋

農曆春節到來，明天就是小年夜，加上選舉年又要開始，總統春節行程馬不停蹄；總統府發言人林鶴明表示，今年元旦以來，由於區域局勢的變化以及美中貿易談判的發展，加上大家關注的非洲豬瘟疫情的防疫工作，國安和政府團隊春節假期期間也全程待命。

他強調，蔡總統今年除夕將比照往年，邀請總統府資政史明一同圍爐。過年參拜廟宇行程，民眾只要有加總統的line，也可全程掌握。

除夕當晚也將前往參加法鼓山撞鐘祈福活動，陪同國人迎接新年。從大年初一到大年初四，總統會到各地廟宇上香祈福，除了向國人祝賀新春快樂外，同時也會發送福袋，向民眾拜年。

他說，總統初一將會在台北市、新北市、桃園市和新竹市等地；初二將前往雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市和高雄市；初三則將回到故鄉屏東縣，分別前往車城鄉福安宮和枋山鄉德隆宮和鄉親拜年，接著前往彰化縣和南投縣；初四則將前往台中市、苗栗縣和新竹縣。

林鶴明表示，春節期間，蔡總統的Line也會每天第一時間提供總統農曆春節的廟宇參香行程，有興趣索取福袋的民眾，可以利用相關資訊前往。此外，蔡總統今年還特別錄製了春節拜年語音，有加入蔡英文LINE的民眾，今年將可以透過手機聽到蔡總統親自拜年的聲音，而且還不只一種版本。

他強調，由於區域局勢的變化以及美中貿易談判的發展，加上大家關注的非洲豬瘟疫情的防疫工作，國安和政府團隊春節假期期間也全程待命，確保國家安全穩定無虞。蔡總統預計會透過臉書向國人拜年，除了向春節期間在崗位上待命的軍警交通單位以及為國人平安過年而犧牲假期，守在工作崗位上默默奉獻的同仁們致謝外，也將會表達她對於新春的祈願與祝福。

(中時 )