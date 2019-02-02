王鴻薇為何拱韓選2020？廣告鬼才一席話解密..

2019年02月02日 10:49 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

韓國瑜從選前以簡單易懂的口號，要為高雄拚經濟發大財，知名廣告人范可欽日前接受媒體專訪時表示，韓國瑜能持續引起這麼大的旋風，最主要是2020大選，至今仍「渾沌未明」，當韓變成可能性選項，一舉一動就會被關注，他認為王鴻薇等人要站出來拱韓，這是因為他們站出來講韓國瑜，就能搏到版面了，這就是一股韓流。

廣告人范可欽曾任職於奧美、李奧貝納等廣告公司，日前他接受專訪港媒《中評社》表示，韓國瑜能持續引起這麼大的旋風，最主要是2020大選，至今仍「渾沌未明」，所以任何人都是可能性，當韓國瑜變成選項時，就會有很多媒體對韓有些臆測，包括選民有會有這樣的想法。

范可欽解釋，在台灣只要新聞有人看，而且又有收視率，自然而言就會不停被報導、炒作、利用，以及消費到他沒有新聞價值了。這就是新聞收視率決定一個人的能見度與聲量。

對於韓國瑜預計四、五月要到美國訪問，范認為，這是一種「選總統」的態度與高度，一個高雄市長受邀到美國訪問，當然會引起很多人關注。且美國在台協會到高雄訪問韓。他提及台灣從沒有像韓國瑜一樣的政治人物。過去馬英九當選台北市長時，是因擊敗陳水扁，所以引起大家注意，過去在台灣政壇也是引起一股旋風，但這是政壇「正統派旋風」。他認為，韓國瑜算是一種「非典型旋風」，算是逆向操作成名的政治人物。

范可欽回應記者提問，國民黨中生代近期拱韓國瑜參選2020，這是什麼現象？范可欽總結認為，韓國瑜要不要參選2020大選，目前還沒一個譜！但是為何王鴻薇等人要站出來拱韓，這是因為他們站出來講韓國瑜，就能搏到版面了，這就是一股韓流，接著他們就會繼續談為何要支持韓國瑜、韓國瑜要跟誰搭配等議題。

(中時電子報)