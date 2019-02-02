酒駕肇事致死者　藍委將提案修法增列死刑

2019年02月02日 11:36 中時 楊佳穎

台中近日又傳出酒駕肇事，造成3死3傷，引發關注。國民黨立委江啟臣2日則在臉書直言，對於酒駕肇事造成死傷之行為，應讓其付出應有代價，讓肇事者不再有上路的任何機會，因此決定提案修法，將酒駕肇事致死者，增列死刑。

江啟臣表示，據警政署最新統計，酒駕案件總數雖下降，但今年酒後駕車肇事致死之案件與死亡人數卻再度升高，只要有一人酒駕，就可能造成數個家庭的悲劇；儘管政府一再大力宣導酒後不開車，卻有人仍執迷不悟，對於這種惡性重大的酒駕肇事並因而造成死傷的行為，社會已不能再容忍。

江啟臣進一步引用刑法第185條《妨害公眾往來安全罪》之規定，「因損壞或壅塞路路、水路、橋樑、或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險者，處5年以下有期徒刑，因而致死者可處無期徒刑。」

他指出，飆車、超速等危險駕駛行為，在實務上已有法官認定為妨害公眾往來安全，若因而致死最高可處無期徒刑；反觀酒駕肇事致死，最高僅十年以下有期徒刑，「難道酒駕不會影響公眾安全？行為不比飆車嚴重？能突顯社會對酒駕殺人的重視嗎？」

「酒駕可以預防，喝酒就不要開車！」江啟臣說，酒駕肇事造成死傷應付出應有代價，自己已草擬《刑法》第185條之3條文修正草案，對於酒駕肇事造成死傷者，增列死刑、無期徒刑等法定刑，讓法官對於惡性重大者有更大的裁判空間。

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(中時 )