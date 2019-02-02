高雄飯店飆漲590％？網友：市長做到死 不敵一顆屎

高雄飯店傳出大漲價消息，市長韓國瑜表示會派消保官去了解。（截自中天新聞畫面）

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中時電子報
中天新聞　驚人！　一晚一千變破萬　高雄飯店狂漲590％

高雄市長韓國瑜日前曾表示，過年願望是「像一個靜靜的老烏龜一樣，要好好睡覺。」，讓韓粉們超心疼。但現在竟傳出，高雄有飯店春節假期大漲價，房價較平日大漲590%，讓網友忍不住痛批：市長做到死，不敵一顆屎。

韓國瑜自當選高雄市長以後，馬不停蹄忙市政、忙行銷高雄，也屢屢被媒體捕捉到雙眼紅腫畫面。日前韓國瑜上年菜話家常直播時，坦言新年願望是「當隻靜靜的老烏龜」，可以好好的睡個三天三夜。這番話讓韓粉好心疼，甚至有人說要應號召包圍韓家輪班站崗，讓市長好好休養生息，杜絕各界打擾！

不過昨天卻傳出高雄有飯店「平日房價只需1680元，初三房價卻飆漲到1萬元，等於是平日房價的590%」，雖然業者解釋，漲幅大是因為先前數月為吸引觀光客，在平日祭出的折扣優惠多，但重要節日或連假會以「定價」收費，因此消費者才會感覺漲幅很大。

但韓粉對於這樣的訊息傳出，仍舊感到憤怒，有網友在臉書《韓國瑜粉絲團》表示，這是「市長做到死，不敵一顆屎」、「無良商人，虧韓總努力推銷高雄，無良商人卻殺雞取卵，公布無良商店」。

不過也有網友表示，高雄飯店飆漲是「假新聞」，是有人惡意放消息「黑韓」。因為高雄飯店平常日都把價格壓很低，然後回到原價再過年加價很正常，看起來好像一次漲很多，其實台南的飯店也是平日2000，初三10000，並非高雄惡意漲價。

(中時電子報)

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