2020韓國瑜是最強人選？柯P：民調維持長紅不容易

2019年02月02日 11:26 中時 吳堂靖 、 趙雙傑

柯文哲發送紅包致意。（趙雙傑攝）

台北市長柯文哲2日赴萬華區清潔隊武昌分隊發紅包慰勉同仁。（吳堂靖攝）

2020總統大選各陣營急覓戰將，藍營基層力拱高雄市長韓國瑜出征，前立委沈富雄昨天在臉書發文，直言「未來一年只有韓國瑜可以剋柯P」。媒體詢問韓是否為2020最強人選，柯文哲今受訪表示，目前看起來是，但離投票日還有12個月，民調要長紅維持一年，坦白講不容易。

面對前立委沈富雄昨發文表示「迄今國民黨四個太陽民調都輸柯Ｐ，但柯Ｐ當總統將是不堪想像的局面，未來一年只有韓國瑜可以剋柯Ｐ」，柯今受訪僅說，隨著時間再演變，人如果不能自己改變進步，那就按照當時的狀況，可是一切都在變化，還是那句話，努力認真把每天該做事情做好。

近期與果東師父會面的柯文哲也不斷闡述佛法，他表示，他在演講也講過，他看慈濟證嚴法師，再看當今的總統，不覺得慈濟證嚴法師影響力會比總統比較小，因為他這種時間更長遠、更深入，不一定需要什麼名位，該做的做，對社會有好處，這樣就好啦，每天想那麼多幹嘛。

對於媒體詢問若柯不組黨如何搶不分區席次？柯文哲也大打太極說，這就是每天聊天的題目，我們應該思考怎麼做對台灣比較好，而不是思考怎麼做會成功，如果做一件計畫成功了，但對台灣沒有甚麼好處，那這只是個人好玩而已。

柯文哲表示，「所以有一句話，不選的人最大，我又沒有說一定要選」，所以對我來講我就很自在，有空常常跟果東聊聊天，對自己有很大的啟發。

(中時 )