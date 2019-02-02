孫大千：國民黨有骨氣者應學韓國瑜 而非天天消費他

2019年02月02日 11:26 中時 楊佳穎

去年九合一選後，高雄市長韓國瑜的人氣未減，國民黨內近日也傳出拱韓選總統的聲音。對此，前立委孫大千今在臉書直言，國民黨內有骨氣的政治人物，應人人立志成為韓國瑜，而不是天天消費韓國瑜。

孫大千指出，韓國瑜所掀起的「韓流」，已在2018年協助國民黨度過最低迷的情況，取得了豐碩的勝利果實，國民黨的黨內幹部應在既有的良好基礎上，推動改革、全面升級，讓國民黨真正成為一個值得台灣人民支持和認同的政黨，而不是像現在一樣，把「韓流」視為「救世主」，以為只要有韓國瑜，國民黨就算擺爛，也可以在選戰當中無往不利。

孫大千接著說，國民黨內的太陽天王們，也應學習韓國瑜的轉型模式，成為真正能夠貼近基層、了解庶民的新時代政治人物，而不是像現在一樣，每天想盡各種辦法和韓國瑜攀親帶故討人情，以為只要能夠和韓國瑜沾上一點邊，就能夠在未來的逐鹿大戰當中順利勝出。

孫大千也呼籲，國民黨內的政治人物們，更應從韓流崛起的過程中深刻的領悟到，其實每個人都可以成為韓國瑜，而不是像現在一樣，想盡辦法的利用韓國瑜來搏版面，用盡手段的吹捧韓國瑜來出風頭，費盡心思的壓榨韓國瑜的每一點人氣和每一滴能量。

孫大千說，唯有國民黨的政治人物都能夠盡力把自我塑造成為下一個韓國瑜，才不會辜負韓國瑜為國民黨爭取到的第二次機會，相信這才是韓國瑜心中最大的願望。

(中時 )