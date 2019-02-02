孫大千：國民黨有骨氣者應學韓國瑜 而非天天消費他

友善列印
中時

去年九合一選後，高雄市長韓國瑜的人氣未減，國民黨內近日也傳出拱韓選總統的聲音。對此，前立委孫大千今在臉書直言，國民黨內有骨氣的政治人物，應人人立志成為韓國瑜，而不是天天消費韓國瑜。

孫大千指出，韓國瑜所掀起的「韓流」，已在2018年協助國民黨度過最低迷的情況，取得了豐碩的勝利果實，國民黨的黨內幹部應在既有的良好基礎上，推動改革、全面升級，讓國民黨真正成為一個值得台灣人民支持和認同的政黨，而不是像現在一樣，把「韓流」視為「救世主」，以為只要有韓國瑜，國民黨就算擺爛，也可以在選戰當中無往不利。

孫大千接著說，國民黨內的太陽天王們，也應學習韓國瑜的轉型模式，成為真正能夠貼近基層、了解庶民的新時代政治人物，而不是像現在一樣，每天想盡各種辦法和韓國瑜攀親帶故討人情，以為只要能夠和韓國瑜沾上一點邊，就能夠在未來的逐鹿大戰當中順利勝出。

孫大千也呼籲，國民黨內的政治人物們，更應從韓流崛起的過程中深刻的領悟到，其實每個人都可以成為韓國瑜，而不是像現在一樣，想盡辦法的利用韓國瑜來搏版面，用盡手段的吹捧韓國瑜來出風頭，費盡心思的壓榨韓國瑜的每一點人氣和每一滴能量。

孫大千說，唯有國民黨的政治人物都能夠盡力把自我塑造成為下一個韓國瑜，才不會辜負韓國瑜為國民黨爭取到的第二次機會，相信這才是韓國瑜心中最大的願望。

(中時 )

2020韓國瑜是最強人選？柯P：民… 回桃園拜年 朱立倫：2020誰能勝…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。