新春到 環保署ChemLife粉絲頁添新知

2019年02月02日 11:44 中時 廖德修

時序又要邁入新的一年，家家戶戶都在準備過年，春節期間常看到的乾貨會不會含有不該出現的化學物質？過年前大掃除使用環境用藥要注意什麼？生活中又有哪些化學物質跟我們息息相關？春節放長假，環保署建議民眾一起到臉書粉絲頁「生活中的化學物質ChemLife」添新知。

環保署表示，臉書粉絲頁「生活中的化學物質ChemLife」是一個可讓大家了解生活中可能面臨的化學物質，以及如何安全使用化學物質的好所在。國人在春節期間都會規劃與家人、朋友團聚、開心聚餐，那麼過年吃的紅龜粿，是用什麼染色？是否留意過脫水蔬菜殘留漂白劑（二氧化硫）的新聞？春節購置的應節衣物，以及年節裝飾是否含有甲醛？還有春節大掃除時使用環境用藥該怎麼選擇？這些都讓ChemLife報你知。

此外，我們每天早上從起床開始，化學物質便不間斷的出現在我們生活周遭。牙膏、牙刷、捷運票卡、閘門、車廂、手機、電腦、紙筆等無所不在的化學物質，確實讓我們生活更加便利，但是會不會影響我們的環境、健康？也都是和人們息息相關的課題。

這些疑問，「生活中的化學物質ChemLife」都會以淺顯易懂的文字，甚至可以快速理解的懶人包，讓民眾可以透過文章、圖片甚至影片，迅速得到關於化學物質的正確認知，讓民眾在歡欣準備春節同時，也可以得到正確的化學知識來面對生活中常見的化學物質。

(中時 )