回桃園拜年 朱立倫：2020誰能勝選 我們就要支持他

2019年02月02日 11:27 中時 葉臻

朱立倫2日上午回到桃園龍潭龍元宮向民眾拜年，並發放限量紅包袋。（葉臻攝）

長朱立倫去年底宣布參選2020總統大選，2日上午回到桃園龍潭龍元宮向民眾拜年。（葉臻攝）

前新北市長朱立倫去年底宣布參選2020總統大選，過去曾在桃園擔任8年縣長的他，2日上午回到桃園龍潭龍元宮向民眾拜年，並發放限量紅包袋，仍有不少粉絲前往一睹風采，朱立倫表示，他從政初衷就是希望桃園與台灣能更好，現今對全台灣的民眾而言，最期盼的就是重振台灣的經濟，改善兩岸的關係，讓民眾過好日子、讓下一代更有希望。

「拚政治、拚權力、拚位置，都是假的」，朱立倫強調，他曾擔任桃園縣長為桃園打拚，在新北市當8年市長期間也完成捷運通車等重大建設完成，2020這一場選戰不是為了他個人，「為了全台灣國民黨要贏」，回到龍元宮參拜就是要拜託民眾共同努力讓國民黨贏。

被問到黨內同志力挺韓國瑜參選總統，朱立倫表示，2020國民黨要勝選，就一定要推出能勝選的候選人，「我們要用最開放的心態，誰能勝選，我們就要支持他」，他稱讚韓國瑜是非常優秀的黨內同志，希望他擔任高雄市長期間，能將高雄市政做好，未來大家努力，推出最能勝選的人。

朱立倫也強調自己不會視韓國瑜為威脅，自己在民調上有領先也有落後柯文哲，其中落後部分多是年輕人、網路聲量，領先部分則是在40歲以上的選民，因此還有很多可以努力、加強的地方，他前兩天與連戰、吳敦義、蕭萬長等大老密談1、2個小時，則都是正常的閒話家常和拜年。

朱立倫也表示，他的訪美行程是以新創經濟等經濟轉型為主，與當地的台灣赴美優秀創業家和國外成功企業接觸，學習他們的經驗，希望能對下一代的經濟轉型有正面幫助，當作未來台灣經濟要走出新路的考量。

(中時 )