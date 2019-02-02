環保集點招募新血 春節綠點瘋狂送

環保集點活動春節連假期間好禮大方送。（資料照／環保署提供）

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長期支持環保集點的民眾有福了！環保署於春節期間推出「招財進寶迎豬年，舊人迎新送綠點」活動，自即日起至19日止，既有會員推薦新會員加入，新會員於APP或網站內的簡易問卷填入既有會員帳戶，活動結束新會員可獲得註冊禮3000綠點（限1次），既有會員可獲得推薦禮1000綠點（不限次數），推薦越多領的越多，並且有900多項產品、60多種綠色服務等會員來換。

環保署表示，新會員加入後就能成為既有會員，也能享有推薦越多、領的越多的好處。環保署歡迎民眾踴躍下載環保集點APP加入會員，並歸戶電子票證或會員卡，不僅可以響應綠色生活，還可以享受更多實質回饋。環保集點相關活動內容，可上環保集點網站（https：／／www.greenpoint.org.tw／）查閱，或撥打環保集點客服專線（02）26519502洽詢。

環保署說，環保集點活動一直鼓勵民眾力行綠色生活與消費，除了這次招募新會員以外，原來的集點「好康」，還包括在冬季（107年12月1日至108年2月28日）搭乘大眾運輸，天天享有2倍綠點加碼送。也希望民眾過年前除舊布新，購買電器、日用品及食品時，優先選擇環保標章及碳足跡標籤產品，遇到周休二日還加送10倍綠點。

(中時 )

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