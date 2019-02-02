教育部公布大學教授兼任獨董逾半有行政瑕疵 台大居首

教育部公布全國公立大專校院事先未經核准便兼任獨董的教授名單。（翻攝教育部網頁）

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旺報

台大校長遴選案日前涉及獨董爭議，引發軒然大波，教育部配合立法院要求，公布大學教師擔任獨董名單，全國共有400件公立大學教授兼任獨立董事，其中201件未完成校內書面程序審核，便擔任獨董，當中又以台大68件最多，其中196件已送教評會審議，但教育部未公布教授與公司全名，強調此舉目的是強調督促機制完善，而非重複責難學校。

教育部1月22日邀請法務部、國家發展委員會及法律學者專家召開「研議公布教師違法兼職名單之適法性法律諮詢會議」，並就公布資料之適法性與資料呈現方式進行討論，會議結果出爐後，配合總統要求公告。

針對立院要求教育部公布公立大專院校教師兼職情形，教育部1日晚間在網站發布新聞稿，並採取「適度去識別化」方式公布名單及後續處置情形，共有201件未完成校內書面核准程序，即先到營利事業機構兼任獨董，因此只看的到所屬大學和違規教授的姓氏，其中台灣大學違規件數有68件，政治大學24件，交通大學22件。

教育部強調，立法院作成主決議要求公告此類教師違反規定的情事，在於督促相關制度規範或實務執行的精進，而非重複責難學校或違規者。並且在大學自治意識下，不只相關法令也應當遵從，同時也該澈底檢視目前行政程序，提供教師從事教學研究及服務相關活動時，資訊的明確性是否有所不足。

至於兼職申請或核准等程序，教育部則認為，因其態樣不同亦須有合理差異的考量，教師至營利事業機構兼任獨立董事，是屬於一種特殊容許的兼職方式，有協助公司治理之政策目的。

教育部指出，目前著手修正公立各級學校專任教師兼職處理原則，係朝維持專任教師「應事先以書面報經學校核准」、「兼顧營利事業運作需要」、「賦予適當的產學合作規劃期程」等方向做合理調整。

(旺報 )

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