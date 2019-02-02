NBA》續留心意已變？厄文：7月1日再來問我

2019年02月02日 11:37 中時電子報 黃及人

MSG let it be known for Kyrie. pic.twitter.com/J2qe00CiC8 — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年2月2日

原本還在去年底的球迷活動上，公開宣告自己打算續留塞爾提克的明星後衛厄文，如今心意改變了嗎？因為2日塞爾提克與尼克賽前訓練時，厄文再被問到是否考慮續留問題，他的回答竟然變成，「等到今年7月1日再來問我吧！」

厄文將於今年夏天成為自由球員，也讓他成為自由市場上的大熱門之一，目前開始謠傳他考慮跟杜蘭特一起跳槽尼克，也讓他2日介紹進場時，受到紐約球迷熱情歡呼，甚至打到第3節，麥迪遜花園廣場更響起「我們要厄文」狂吼。

塞爾提克最後以113比99輕取地主尼克，厄文貢獻全場最高23分，另有10籃板、6助攻，表現簡直像是回到主場打球一樣，賽後他也在場邊呼喊特地來到現場觀戰的老爸，當場把比賽球衣脫下來送他，兩人還熱情擁抱在一起。

尼克才跟獨行俠完成7人大交易，更打算買斷剛換來的麥修斯與狄安卓喬丹，讓他們今年夏天薪資空間足夠簽下更多頂級球星，只是看看尼克今天排出的陣容，幾乎沒幾個球員名字是聽過的，難怪紐約球迷會一面倒替厄文加油打氣。

(中時電子報)