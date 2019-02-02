韓國瑜扮后羿選總統 周錫瑋：我支持啊!

高雄市長韓國瑜。（本報系資料照片）

友善列印
中時

國民黨2020年總統大選四個太陽，黨內近來有人盼高雄市長韓國瑜扮演后羿射日，參選總統，前台北縣長周錫瑋今天表示，「我支持啊」，他支持將來有更多人出來參選總統，給人民多一點選擇，這是國民黨民主最好的表現。

周錫瑋今天上午陪同國民黨三重區立委補選參選人鄭世維到力行路與忠孝街口的市場掃街拜票，媒體問周是否代表國民黨主席吳敦義力挺鄭世維？

周錫瑋笑說，他是代表前立法院長王金平、前新北市長朱立倫、吳敦義與新北市長侯友宜等人，代表國民黨所有的朋友支持鄭世維。

對於黨內有人力拱韓國瑜選總統，周錫瑋表示，「我支持啊！我支持將來有更多人出來參選總統」，國民黨到目前為止，應該還會有其他人要出來參選總統，給人民多一點選擇，是國民黨民主最好的表現。

至於韓國瑜是否適合參選總統，周錫瑋認為，所有人適不適合，是選民和人民決定，外界先不要量身訂做一個標準，韓國瑜給台灣人民看到是不一樣的政治人物，而非傳統的政治人物，傳統政治人物無法突破台灣未來的經濟、政治及外交等問題，現在的政治人物犯了一個毛病，就是用傳統、落伍的想法思考未來的發展。

周錫瑋也指出，黨內總統初選機制是所有方法都可行，過去大家認為全民調有操作的空間，又指黨員投票無法充分反映民意，但這不是理由，必須先從外面往裡面看，讓人民決定什麼方法最能支持他們想選的那個人，國民黨一定要推出人民要的人，才能贏得總統大選。

(中時 )

回桃園拜年 朱立倫：2020誰能勝… 效法馬克宏參選總統？柯P：每個…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。