韓國瑜扮后羿選總統 周錫瑋：我支持啊!

2019年02月02日 11:38 中時 譚宇哲

國民黨2020年總統大選四個太陽，黨內近來有人盼高雄市長韓國瑜扮演后羿射日，參選總統，前台北縣長周錫瑋今天表示，「我支持啊」，他支持將來有更多人出來參選總統，給人民多一點選擇，這是國民黨民主最好的表現。

周錫瑋今天上午陪同國民黨三重區立委補選參選人鄭世維到力行路與忠孝街口的市場掃街拜票，媒體問周是否代表國民黨主席吳敦義力挺鄭世維？

周錫瑋笑說，他是代表前立法院長王金平、前新北市長朱立倫、吳敦義與新北市長侯友宜等人，代表國民黨所有的朋友支持鄭世維。

對於黨內有人力拱韓國瑜選總統，周錫瑋表示，「我支持啊！我支持將來有更多人出來參選總統」，國民黨到目前為止，應該還會有其他人要出來參選總統，給人民多一點選擇，是國民黨民主最好的表現。

至於韓國瑜是否適合參選總統，周錫瑋認為，所有人適不適合，是選民和人民決定，外界先不要量身訂做一個標準，韓國瑜給台灣人民看到是不一樣的政治人物，而非傳統的政治人物，傳統政治人物無法突破台灣未來的經濟、政治及外交等問題，現在的政治人物犯了一個毛病，就是用傳統、落伍的想法思考未來的發展。

周錫瑋也指出，黨內總統初選機制是所有方法都可行，過去大家認為全民調有操作的空間，又指黨員投票無法充分反映民意，但這不是理由，必須先從外面往裡面看，讓人民決定什麼方法最能支持他們想選的那個人，國民黨一定要推出人民要的人，才能贏得總統大選。

(中時 )