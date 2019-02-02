效法馬克宏參選總統？柯P：每個人都要順應時代改變

台北市長柯文哲2日赴萬華區清潔隊武昌分隊發紅包慰勉同仁。（吳堂靖攝）

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2020總統大選倒數，熱門人選台北市長柯文哲始終未鬆口，外傳柯傾向仿效法國總統馬克宏模式，以獨立候選人姿態參選，且已交代幕僚研議以政團、聯盟方式推出不分區立委人選，。對此，柯打太極說，處在多變社會沒有東西是長存的，所以每個人都必須要隨著時代去改變！

台北市長柯文哲2日赴萬華區清潔隊武昌分隊發紅包慰勉同仁，會後受訪被問及是否欣賞法國總統馬克宏？柯說，馬克宏一開始民調很高，做不到一年，民調也是一蹋糊塗，我們目前這種海嘯政治，政治人物賞味期、蜜月期越來越短，這也是一個快速變動的社會，我們也很難跟市民老百姓說有耐心，只是老百姓現在耐心越來越短，處在這種極端政治之下，到底要怎麼做，我們也是常常在討論這種東西

媒體追問柯文哲似乎是政治人物中民調下滑較慢的？柯文哲頗為自豪說，其實柯文哲民調不是一直長紅，他也掉下去過，然後再上來，只是說在台灣歷史上民調掉下去幾乎沒有上來過，這是有趣的題目，掉也不是掉到很低，他是掉到40％，然後再慢慢爬上來。

柯文哲指出，像蘋果30年前賣的是桌上型電腦，現在賣智慧型手機，如果蘋果現在還在賣桌上型，那早就倒閉了，有時候標題相同內容要改變，處在多變社會沒有東西是長存的，所以每個人都變成必須要隨著時代去改變，你要用精進也可以，就是一定要改變，改變不一定成功，但是有一點是確定，沒有一樣東西是長存的，你要靠一樣產品賣30年大概沒辦法。

媒體詢問若柯不組黨如何搶不分區席次？柯僅說，我們應該思考怎麼做對台灣比較好，而不是思考怎麼做會成功，如果做一件事情成功了，但對台灣沒有甚麼好處，那這只是個人好玩而已。

(中時 )

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