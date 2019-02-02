《翻爆旺寵物》療癒萌孩 陪您新春過好年

2019年02月02日 11:55 中時電子報 綜合報導

◎熱門打卡夯店 柴柴趴趴走

花蓮熱門打卡夯店「斗宅商社」，超萌店狗柴犬「斗財」與「囍妹」上月與主人遷到花蓮鐵道文化園區二館，店內活招牌囍妹，吸引遊客拍照、摸肚，斗宅則發揮里長伯性格四處「趴趴走」巡視園區，跑進園區昔日拘留所自囚，可愛模樣笑倒眾人。

◎小乖愛偷吃 臉頰腫成豬頭

板橋動物之家志工狗「小乖」，因偷吃人類食用的便當以及雞腿、控肉，造成臉頰慢慢紅腫起來變豬頭，動保員查覺不對勁才趕緊就醫，動保處提醒，許多民眾喜歡在農曆新年團圓，幫毛寶貝加菜，但不是所有人類可以吃的美味食材都可以添加，調味料容易造成毛寶貝身體負擔、損害健康及引起過敏反應，須格外小心。

◎浪貓被狗追 幸運遇新主人

桃園47歲張太太的愛貓「花美」，是她從流浪狗群中救出的寶貝，張太太3年前送念國中的兒子上補習班，回家路上看見一群流浪狗在追一隻幼貓，個性善良的張太太立刻拿著剛在雜貨店買的棉被拍上前趕走浪犬將小貓救出，她笑說自己從沒想過養貓，但緣分來了就是來了，現在花美也成為家中的寶貝。

◎救援關籠小犬 覓美好姻緣

從事信仰文化研究者的Daniel，10年前接手身體虛弱的小博美犬，從高雄到台中一路相隨，並藉由帶著小犬環島旅行轉換心境，突破人生低潮期，更因此與老婆相戀共結連理，兒子出生後，兩夫妻依舊疼愛毛小孩，努力教導寶寶與毛小孩相處之道，狗狗就是家人，要互相尊重、和平相處。

◎幫流浪貓找家 被當細漢仔

北港鎮愛貓人士陳怡玲自己飼養2隻流浪貓，為了幫助更多流浪貓找到一個家，透過臉書尋找認養人，2年多來替10餘隻流浪貓找到主人，目前還有5、6隻流浪貓等待認養，這些流浪貓每天都會到她家吃飯，等待有緣人。

◎養幼貓花心力 重點是這個

屏東大仁科技大學寵物美容系助理教授林招吟，每個周末都帶著義工媽媽，到屏東公園讓民眾認養流浪狗、貓。最近有些貓媽媽生了幼貓，十分惹人憐愛，林招吟會先將幼貓乳養到斷奶才開放認養，不過照顧幼貓工夫比成貓繁瑣，她都會先過濾認養人。

(中時電子報)