王浩宇PO惡搞版金銀河燈會 潘恒旭嗆：有種來高雄選立委

2019年02月02日 12:37 中時 柯宗緯

民進黨立委王定宇諷金銀河燈會的佛光山花燈區，讓他想到告別式。（柯宗緯翻攝）

高雄愛河燈會「金銀河」話題不斷，近日桃園市議員王浩宇PO出未經查證的惡搞照，將市長韓國瑜變成邪惡版的「哈麥兩齒」以及「全台首富」雕刻瓜花燈等，高市觀光局長潘恒旭今（2）日直斥對方刷存在感，但網路東西只騙的了一時，最後會被看破手腳，要對方不要為了立委選舉而消費韓國瑜，有種乾脆來高雄選。

王浩宇昨在臉書PO出高雄燈會惡意P圖照，並狠酸「創意無限。看起來人潮應該會很多，高雄人真的可以發大財了。」此舉引發網友撻伐，砲轟「散播假新聞不是要關三天？」、「高雄人是惹到你了逆！」、「台灣政客和綠媒很悲哀........可以拿P圖的來當新聞嘲諷攻擊這是甚麼樣的媒體和政客人格？」

未料王浩宇不學乖，今天繼續PO文反擊，「潘恆旭，蠻厲害的。」經「永浴愛河的墜河」等炒作，過年期間訂房率又上升10％，幾乎已經被訂滿。「哈麥二齒」是不是真的已經不是重點，重點是高雄觀光局已經成功延續觀光的熱度，一直到農曆年後，這部分我們不得不佩服。

另外，立委王定宇也在臉書PO出「蓮花燈柱」照，寫道「2019金銀河燈會，可以直接用到中元普渡」、「這營造城市美學要十多年，毀掉它只要一個月啊！」韓國瑜的金銀河燈會美學，讓我感動到想「一鞠躬再鞠躬三鞠躬」讚嘆不已！

對此，潘恒旭直言，民代沒查清楚就用網路惡搞圖片散播，一次兩次三次之後，會被當成放羊的孩子，但也狠酸「真的是用心良苦啊」只是，網路東西騙的了一時，騙不了超過一天，網友是最好的柯南，所有東西經過變造跟偽造會被發現手腳。

潘恒旭怒斥「雙王」為了選立委而來炒短線，一邊騙選民，一邊消費韓國瑜，行徑不容接受，乾脆來高雄選立委，會找對手來擊敗。潘也在臉書嗆聲「新年忌造謠造口業，不然你立委選不上喔！」

網友事後發現「蓮花燈柱」會轉動，並搭配音樂惡搞後置影片，在網路上瘋傳。潘恒旭說，這些星雲大師有看在眼裡，佛光山也感覺痛心，不過會大團結全力以赴，將添加花藝設計，保證正式亮相令大家耳目一新。

(中時 )