「台灣工藝之巔」聯展開幕 蘇貞昌：讓台灣工藝家被看見

2019年02月02日 12:40 中時 鄭舲

行政院長蘇貞昌今出席「台灣工藝之家協會聯展」開幕，蘇貞昌說，政府應該為工藝大師佈置舞台，讓工藝家被世界看見，「讓各界看見，收藏家才會來，價格才會高，工藝大師才有動能繼續做下去。」蘇貞昌希望文化部協調其他部會及縣市有計劃、有節奏一起來做，讓工藝大師的作品隨時能被看見。

蘇貞昌致詞時說，他擔任台北縣長時，經費也很有限，但他建置陶瓷老街、佈置舞台，讓鶯歌陶瓷博物館的陶瓷藝術家們演出精彩。藝術不只陶瓷，還有木雕、皮雕、金雕、工藝等各方面，工藝大師用一輩子投入，才能有今天工藝之巔的展出。

蘇貞昌說，但政府不能只有誇獎，而是如何佈置好舞台讓大家施展，否則工藝大師沒有時間、資源，也沒有布展的能力，政府就要負責讓工藝家被世界看見，也讓收藏家有好東西帶回家。他說，文化部應該要求工藝中心，協同各單位有展場的地方，讓工藝大師的作品隨時能出來，就像當年小小的縣政府，他就把縣府走廊佈置讓工藝大師能長年展出，政府應該有很多這樣的地方。

蘇貞昌提到，像美國芝加哥工藝展已經是第三十四屆，由全美工藝大師幾千件的作品挑出展出，而日本「松本五月」在每年五月定期展出，展點有六十個，不是只有一個市政府或中心，還有印DM讓各方看到展出什麼、在什麼地方展覽。

蘇貞昌認為，與其一年定一個題目，不如政府長期的、用心的、有計劃節奏的，佈置好舞台讓大師麽精彩作品被全國看見、全世界看見，讓收藏家得以收藏，不是大師自珍。因此他今天就呼籲文化部，協調其他部會及縣市一起來做，也拜託台灣工藝中心，看看如何能讓這些精采的作品出來。

蘇貞昌也說，他為藝術家的努力不是從今天開始，而是一路以來都這樣，因為他家裡就有藝術家，他沒工作的時候都在做畫家助理，以後就開始辦理實務上的問題。今天他向工藝大師的畢生努力致敬，也希望展覽消息盡量出去，讓外界都能看見這些藝術品。

(中時 )