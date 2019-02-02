鐵路警及時救緩 搶回老翁一命

2019年02月02日 12:24 中時 許素惠

雲林縣斗六市90多歲陳姓老翁行動緩慢，昨日傍晚行經平交道時，柵欄已放下，他卻仍在鐵軌道間，鐵路警察斗六所黃姓警員巡邏見狀，立即下車迅速將他帶離軌道區，及時救了老翁一命，讓等待火車經過的人都捏一把冷汗。

住在斗六市鎮北路平交道附近的90多歲陳姓老翁，行動遲緩需靠拐杖助行，昨日下午5點多步行通過鎮北平交道時，不料走進軌道區時，正好遇上129次南下自強號列車正要通過，警鈴響起並放下遮斷桿時，陳翁因行動不便反應遲緩仍在軌道區，就在千鈞一髮之際，還好被黃員發現，立即不顧自身危險跑過去將陳姓老翁帶離軌道區，並撐開遮斷桿讓老翁安全退回柵欄外，直到列車通過後，又護送老翁慢步安全通過平交道，化險為夷。

鐵路警察斗六所所長林啟信指出，行人或汽機車行經平交道中，遇警鈴響起遮斷桿放下時，應快速通過，以免發生意外事故；若不遵守看守人員的指示，或警鈴已響、閃光號誌已顯示，或遮斷器開始放下，仍強行闖越者；或在無看守人員管理或無遮斷器、警鈴及閃光號誌設備之鐵路平交道，設有警告標誌或跳動路面，不依規定暫停，逕行通過者；另外在鐵路平交道超車、迴車、倒車、臨時停車或停車者，均需依道路交通管理處罰條例第54條規定，處新臺幣1萬5000元以上、9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年，若因而肇事者，吊銷其駕駛執照；行人闖越平交道違反道路處罰條例80條處罰新臺幣2400元。

(中時 )