鐵路警及時救緩 搶回老翁一命

鐵路警察斗六所黃姓警員在柵欄放下時機警快速將老翁帶離軌道區而化險為夷。（鐵路警斗六所提供）

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中時

雲林縣斗六市90多歲陳姓老翁行動緩慢，昨日傍晚行經平交道時，柵欄已放下，他卻仍在鐵軌道間，鐵路警察斗六所黃姓警員巡邏見狀，立即下車迅速將他帶離軌道區，及時救了老翁一命，讓等待火車經過的人都捏一把冷汗。

住在斗六市鎮北路平交道附近的90多歲陳姓老翁，行動遲緩需靠拐杖助行，昨日下午5點多步行通過鎮北平交道時，不料走進軌道區時，正好遇上129次南下自強號列車正要通過，警鈴響起並放下遮斷桿時，陳翁因行動不便反應遲緩仍在軌道區，就在千鈞一髮之際，還好被黃員發現，立即不顧自身危險跑過去將陳姓老翁帶離軌道區，並撐開遮斷桿讓老翁安全退回柵欄外，直到列車通過後，又護送老翁慢步安全通過平交道，化險為夷。

鐵路警察斗六所所長林啟信指出，行人或汽機車行經平交道中，遇警鈴響起遮斷桿放下時，應快速通過，以免發生意外事故；若不遵守看守人員的指示，或警鈴已響、閃光號誌已顯示，或遮斷器開始放下，仍強行闖越者；或在無看守人員管理或無遮斷器、警鈴及閃光號誌設備之鐵路平交道，設有警告標誌或跳動路面，不依規定暫停，逕行通過者；另外在鐵路平交道超車、迴車、倒車、臨時停車或停車者，均需依道路交通管理處罰條例第54條規定，處新臺幣1萬5000元以上、9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年，若因而肇事者，吊銷其駕駛執照；行人闖越平交道違反道路處罰條例80條處罰新臺幣2400元。

(中時 )

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