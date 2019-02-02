克服緊張發抖 莊佩蓉勇奪英文競賽滿分冠軍

2019年02月02日 13:18 中時 張穎齊

全國專業英文詞彙與聽力能力比賽揭曉，二信高中應用外語科成績亮麗，圖為頒獎現場。（張穎齊攝）

全國專業英文詞彙與聽力能力比賽揭曉，二信高中應用外語科成績亮麗，包辦個人組前3名，分別是就讀2年級的莊佩蓉、楊淙竣及涂可諭。其中奪得冠軍的莊佩蓉，雖然在比賽過程中太緊張，從頭到尾一直「發抖」，但仍然堅持告訴自己「一定可以」，增加信心、克服心中障礙，勇奪滿分殊榮。

二信高中表示，這場全國專業英文詞彙與聽力能力競賽，是由國立台灣師範大學及美國GLAD全球學習與測評發展中心主辦，共有3萬人參加，而二信則拿下了個人組前3名，莊佩蓉及楊淙竣都拿到600滿分，莊佩蓉因為比楊淙竣提早1分鐘完成所有考題勇奪冠軍，楊淙竣則獲得亞軍，涂可諭以599分獲得季軍。

「坐在旁邊的就是同校同學，以前練習都輸給他們，所以決賽特別緊張！」莊佩蓉表示，比賽當天是現場用電腦線上作答，不但比實力還要比速度，旁邊坐的是楊淙竣及涂可諭，他們打字速度都很快，讓她很緊張，比賽全程都在顫抖，最後得知自己拿到冠軍時，當下還不敢置信。

莊佩蓉說，自己是家中獨女，小時候因為爸爸喜歡在開車的時候聽英文歌曲，久而久之就愛上了英文，也因此在二信國中部畢業後，就毅然決然直升高中部應用外語科，希望未來有更多的機會選擇自己喜歡的大學，往自己所喜歡的路向前邁進。

指導老師廖雅芬表示，鼓勵學生參加全國競賽，可激勵學生的學習動力，從準備比賽的過程中，學生可重複練習平日所學，提升學習能力及學習效益，這次拿到全國冠軍的莊佩蓉在最近的多益檢定也拿到915分、季軍的涂可諭905分、而亞軍的楊淙竣也拿到855分，他們在各方面的表現都相當優秀。

(中時 )