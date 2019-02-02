花蓮「301區」市區公車今起試營運 夜間逛街不塞車

2019年02月02日 13:19 中時 張祈

「301區」市區花蓮公車採用純電動低底盤巴士，降低輪椅朋友、較年長者或是孩童在乘車時跨越高門檻的危險性。（資料照，張祈攝）

太魯閣客運301區公車路線圖。（張祈翻攝）

過年返鄉、觀光人潮擁進，花蓮市區不只停車位難找，開到哪就塞到哪，為紓解夜間市區人潮，花蓮縣政府、中華電信及太魯閣客運公司今天起推出為期一個月的「301區」市區公車路線，傍晚6時起加開花蓮火車站至東大門夜市往返公車，只要花23元就能擺脫車潮，輕鬆夜遊花蓮市。

太魯閣客運共經營「301路」花蓮火車站至國立東華大學、「302路」新城火車站至天祥、「303路」花蓮火車站至大農大富平地森林園區等3條觀光路線，為紓解春節人潮，分擔301路市區段載客量，今年2月增開「301區」路線，自傍晚6時起往返火車站、東大門夜市共8班次。

301區沿途停靠花蓮火車站（旅遊服務中心前）、花蓮電影城、商校街、花蓮商校、郵政總局、明義國小、遠東百貨、文化園區、中華路及東大門夜市（石來運轉圓環前），全票票價為23元、半票12元，火車站末班車為8點35分，東大門為8時50分。

觀光處長唐玉書指出，2月期間為試營運期，提前支援燈會、春節人潮，班次配合東大門營運規畫，白天客運3班路線照常營運，若需要往返車站到市區的民眾，同樣可以搭乘一天24班的301路客運。

唐玉書強調，301區預計3月將正式營運，並引進純電動「彩繪鴨鴨公車」，車內提供WIFI、多元支付卡機等智慧服務，所有車輛採「低地板」設計，可以降低輪椅朋友、較年長者或是孩童在乘車時跨越高門檻的危險性，兒童推車也能輕鬆搭乘，輪椅族、親子族也可以輕鬆出遊。時刻表查詢可至網址查詢https：／／www.facebook.com／TarokoBus／

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