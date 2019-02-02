防非洲豬瘟 各部會春節加派542名人力16台X光機

2019年02月02日 13:17 旺報 賴志昶

農委會主委陳吉仲宣導旅客勿攜帶肉類產品入境。（農委會提供）

行政院農委會主委陳吉仲今（2）日前往桃園國際機場視察邊境檢疫業務，並慰勉在邊境值勤把關的財政部關務署、內政部警政署、移民署以及農委會防檢局等機關同仁。陳吉仲指出，為因應春節9天連假的大量旅客，各部會總計加派542名人力值勤，同時也在今日在桃機加設16台X光機，達到手提行李100％檢查。

非洲豬瘟中央災害應變中心今表示，因應長達9天的春節連續假期，預期將有大量的旅客出入桃園國際機場，為防止非洲豬瘟疫情入侵，各邊境管制機關已各依職責加派人力值勤。

應變中心指出，為落實行政院蘇院長1月14日巡視桃園機場時，要求來自高風險地區旅客手提行李應百分百檢查的指示，1月16日起即先以人員手工檢查達到100％，從今天起則全面改以X光機來執行全面檢查任務。

陳吉仲今上午11時來到桃園機場第一航廈視察X光機檢查作業，除感謝內政部警政署支援警力投入X光機檢查勤務外，也宣導旅客不可攜帶肉製品等動植物產品入境，並請旅客提前棄置以免遭受重罰，及阻止疫病入侵的風險。

陳吉仲表示，除了航警局警察投入256名弟兄外，農委會防檢局總局及分局亦加派256人次共同值勤，關務署則增加30名人力，以因應大量入境旅客人潮。

應變中心強調，春節將近，各相關部會已做好各項準備，可確保春節假期防疫不打烊；請國人轉知即將返臺的親友，切勿攜帶肉類產品回國，以防範非洲豬瘟等海外惡性動物傳染病傳入，保障國內畜禽生產安全。

(旺報 )