李克強登上春運列車：關心農民工工資是否拿到

列車開動時，李克強在月台上與旅客們相互揮手道別並一直目送著列車緩緩駛出站台。(圖/取自中國政府網)

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李克強在車廂內詢問現場農民工，關心他們工資是否足額拿到，在外打工有什麼難處，工作好不好找。(圖/取自中國政府網)

相比中共總書記習近平春節包餃子、話家常親民秀。國務院總理李克強則走溫馨路線。昨日李克強登上停靠於內蒙古集寧南站包頭開往大連的列車，慰問返鄉旅客時問在座有沒有農民工，並關切他們工資是否拿到，在外打工有何難處。得知這趟列車要歷時30多個小時，李説現在雖然有時速350公里的高速列車，但不能沒有票價低廉的綠皮車。因為國家在發展中，發展還很不平衡。最後李克強則在月台與乘客們揮手道別，目送著列車緩緩駛出。

李克強1日赴內蒙古考察，昨17時許，包頭開往大連的K1567次列車停靠在內蒙古集寧南站，李克強登上4號車廂，看望慰問旅客和乘務人員，考察春運保障情況。李克強問在座的有沒有農民工，幾位旅客舉起了手。李則關切詢問他們工資是否足額拿到，在外打工有什麼難處，工作好不好找。

李克強得知這趟列車要停26站、歷時30多個小時，李克強表示，「我們現在雖然有了時速350公里的高速列車，但不能沒有逢站就停、票價低廉的綠皮車。因為我們國家很大，還是一個發展中國家，發展還很不平衡及不充分，既要考慮效率，又要兼顧公平」。列車雖有不同，但最終目的都是要把站台上不同需求的旅客安全送達。

「我知道大家現在都歸心似箭，祝願你們平安抵家，也提前給你們和家人拜年」！李克強説，家是中國人最牽掛的地方。不管路途多遠，路上再難，都要回家過年。回家過年是中國人最溫暖的時刻。列車開動時，李克強則站在月台上與旅客們相互揮手道別，一直目送著列車緩緩駛出站台。

(中時 )

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