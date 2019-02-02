李克強登上春運列車：關心農民工工資是否拿到

2019年02月02日 13:02 中時 林勁傑

李克強在車廂內詢問現場農民工，關心他們工資是否足額拿到，在外打工有什麼難處，工作好不好找。(圖/取自中國政府網)

相比中共總書記習近平春節包餃子、話家常親民秀。國務院總理李克強則走溫馨路線。昨日李克強登上停靠於內蒙古集寧南站包頭開往大連的列車，慰問返鄉旅客時問在座有沒有農民工，並關切他們工資是否拿到，在外打工有何難處。得知這趟列車要歷時30多個小時，李説現在雖然有時速350公里的高速列車，但不能沒有票價低廉的綠皮車。因為國家在發展中，發展還很不平衡。最後李克強則在月台與乘客們揮手道別，目送著列車緩緩駛出。

李克強1日赴內蒙古考察，昨17時許，包頭開往大連的K1567次列車停靠在內蒙古集寧南站，李克強登上4號車廂，看望慰問旅客和乘務人員，考察春運保障情況。李克強問在座的有沒有農民工，幾位旅客舉起了手。李則關切詢問他們工資是否足額拿到，在外打工有什麼難處，工作好不好找。

李克強得知這趟列車要停26站、歷時30多個小時，李克強表示，「我們現在雖然有了時速350公里的高速列車，但不能沒有逢站就停、票價低廉的綠皮車。因為我們國家很大，還是一個發展中國家，發展還很不平衡及不充分，既要考慮效率，又要兼顧公平」。列車雖有不同，但最終目的都是要把站台上不同需求的旅客安全送達。

「我知道大家現在都歸心似箭，祝願你們平安抵家，也提前給你們和家人拜年」！李克強説，家是中國人最牽掛的地方。不管路途多遠，路上再難，都要回家過年。回家過年是中國人最溫暖的時刻。列車開動時，李克強則站在月台上與旅客們相互揮手道別，一直目送著列車緩緩駛出站台。

(中時 )