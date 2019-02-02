NBA》今年最「冰」！林書豪坐看老鷹遭爵士逆襲

林書豪2日竟然打不到11分鐘，創下今年上場時間新低紀錄。(美聯社)

友善列印
中時電子報

林書豪在老鷹的地位越來越邊緣化！豪哥2日在老鷹作客出戰爵士比賽，僅替補打了10分49秒，創下2019年以來上場時間新低紀錄，只拿5分、1籃板及1抄截，幾乎大部分時間都坐冷板凳，無奈看著老鷹112比128遭到爵士擊潰。

老鷹主力射手貝茲摩前役宣告傷癒歸隊，讓林書豪上場時間更被壓縮，光在上半場，老鷹總教練皮爾斯竟然只讓豪哥打了6分10秒，主因是老鷹年輕主控崔楊幾乎沒有休息，雙方打完上半場，老鷹取得60比58的小幅領先。

來到下半場，皮爾斯雖然看到老鷹年輕主力慘遭爵士打出誇張15比2猛攻扭轉局面，卻仍不肯把林書豪換上場，原因應該是老鷹落後差距始終保持到10分上下，所以皮爾斯寧願放上年輕球員磨練，也不會試著讓豪哥上場追分。

這是林書豪自從去年12月6日出戰巫師不慎扭傷腳踝，只打3分58秒之後的上場時間最低紀錄，可見老鷹已經逐漸沒把豪哥放在輪替名單之中，只在等待8日，也就是本季交易截止日之前，是否能用豪哥換回一些未來重建籌碼。

無奈的是，儘管謠傳不少球隊對林書豪產生興趣，卻都遲遲沒有動作，看來未來這1周時間，豪哥內心也會很煎熬，畢竟假如留下繼續被冰，他在今年夏天自由市場的行情勢必大幅下滑，還不如趕緊跳槽其他球隊另謀發展。

(中時電子報)

NBA》續留心意已變？厄文：7月1…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。