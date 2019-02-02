NBA》今年最「冰」！林書豪坐看老鷹遭爵士逆襲

2019年02月02日 12:54 中時電子報 黃及人

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h pic.twitter.com/dcTEnsbnk7 — Atlanta Hawks (@ATLHawks) 2019年2月2日

林書豪在老鷹的地位越來越邊緣化！豪哥2日在老鷹作客出戰爵士比賽，僅替補打了10分49秒，創下2019年以來上場時間新低紀錄，只拿5分、1籃板及1抄截，幾乎大部分時間都坐冷板凳，無奈看著老鷹112比128遭到爵士擊潰。

老鷹主力射手貝茲摩前役宣告傷癒歸隊，讓林書豪上場時間更被壓縮，光在上半場，老鷹總教練皮爾斯竟然只讓豪哥打了6分10秒，主因是老鷹年輕主控崔楊幾乎沒有休息，雙方打完上半場，老鷹取得60比58的小幅領先。

來到下半場，皮爾斯雖然看到老鷹年輕主力慘遭爵士打出誇張15比2猛攻扭轉局面，卻仍不肯把林書豪換上場，原因應該是老鷹落後差距始終保持到10分上下，所以皮爾斯寧願放上年輕球員磨練，也不會試著讓豪哥上場追分。

這是林書豪自從去年12月6日出戰巫師不慎扭傷腳踝，只打3分58秒之後的上場時間最低紀錄，可見老鷹已經逐漸沒把豪哥放在輪替名單之中，只在等待8日，也就是本季交易截止日之前，是否能用豪哥換回一些未來重建籌碼。

無奈的是，儘管謠傳不少球隊對林書豪產生興趣，卻都遲遲沒有動作，看來未來這1周時間，豪哥內心也會很煎熬，畢竟假如留下繼續被冰，他在今年夏天自由市場的行情勢必大幅下滑，還不如趕緊跳槽其他球隊另謀發展。

(中時電子報)