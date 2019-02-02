張菲自爆和費玉清有瑜亮情結 鴻海尾牙被郭董狠虧

2019年02月02日 13:00 中時 洪秀瑛

張菲笑稱和費玉清有瑜亮情結。（粘耿豪攝）

張菲向大家拜年。（粘耿豪攝）

鴻海科技集團今天9點在台北南港展覽館舉辦「愛心歡樂嘉年華會」活動，邀請蕭敬騰、田馥甄、李千那、韋禮安、蕭煌奇、熊仔、頑童MJ116等近20組藝人團體表演，張菲今年7連霸主持鴻海尾牙，500萬元酬勞入袋，他說：「郭董在台上說，像張菲這麼懶的人，這種人很像美國退伍軍人，做一場晚會就想吃3年，害我在台上很尷尬。」

張菲買鴻海股票長達20年，賺逾1億元。他今天透露，擁有鴻海股票上千張，他在股價60塊進場，一直沒放，最近跑到120，心想會到130，突然一看，回到70，他也會買其他股票，「後來波動比較大，所以他只留幾支比較穩定的，像鴻海、台積電、中華電，這些不用動腦筋」。

張菲說，「大家也知道我歌唱得不錯，大家都說我有瑜亮情結，我的瑜亮情結就是費玉清嘛，所以我就選擇唱西洋歌曲，這真的喔」，真的有演唱會會考慮？他說：「我推掉好多，但歌手和主持人的界線其實分很清楚，觀眾不太可能肯定這兩種身分，反而像豬哥亮這樣，他的形象和舞台上的表演是接得上的，特別來賓很多，他還是在搞笑。」

張菲弟弟費玉清（小哥）年初四、初五將在小巨蛋舉辦演唱會，張菲說，兄弟倆在職場上完全不搭軋，因此沒擔任他演唱會嘉賓。費玉清預計5月唱完加場演唱會將封麥，張菲是否有聊封麥後要一起做什麼？張菲笑說：「我是建議重機、風帆、飛機、釣魚、遙控飛機，那是不可能的。」

他提到，「像我這種人休息5年、10年、20年都沒問題，因為我的興趣是從小培養，高爾夫球、音樂、薩克斯風、潛水、帆船、遙控飛機、真的飛機，我每次休息，一起床最痛苦的是我今天到底要玩什麼，如果天氣很棒，應該玩帆船還是飛機，還是騎腳踏車」。

他發現，很多人退休臨時培養不出興趣，「所以一個人平常一直在工作，沒有培養出興趣，一退下來就會生病，不管做任何工作都是，那怕是打麻將都好，你可以跟我去玩什麼，都拉不動」，他說費玉清喜歡字畫、聽古典音樂、種花、養雞，大家個性完全不一樣，倒也不會太擔心」。

(中時 )