大陸31省區市GDP揭曉 各地瞄準高品質發展

2019年02月02日 13:24 中時 李文輝

中國新聞網今天報導，隨著大陸地方兩會密集召開，2018年各地經濟成績單也陸續揭曉。在去年大陸GDP總量首次越過90兆元（人民幣，下同，約合新台幣414兆元）大關背後，不少地方經濟發展邁上新台階。2018年，廣東和江蘇以超過9兆元的GDP總量位居前兩名。尤其廣東更達到9.73兆元，逼近10兆元大關。

中新社報導，根據各地政府工作報告和統計部門披露的資訊，31省區市只有新疆、黑龍江、吉林未公布具體GDP總量資料。按2018年人民幣對美元平均匯率計算，去年廣東省GDP總量約為1.47兆美元，與澳洲、西班牙比肩。

緊隨粵、蘇排名3至10位的依次是山東、浙江、河南、四川、湖北、湖南、河北、福建，各地GDP總量均在3兆元之上，其中四川還首次超過4兆元。此外，北京和安徽亦實現突破加入「3兆俱樂部」，北京還是繼上海之後大陸第二個GDP總量跨過3兆元門檻的城市。

同時，2018年還有5地GDP總量未突破1兆元，它們分別是甘肅、海南、寧夏、青海和西藏。

從增速來看，2018年共有18地GDP增速跑贏了6.6％的全大陸水準。河北、上海、北京增速與全大陸持平。

具體而言，西藏以約10％的GDP增速成為去年大陸唯一維持兩位數經濟增長的省級行政區；近年來在雲計算和大資料等領域持續發力的貴州緊隨其後，增長9.1％；雲南以8.9％的增速排名第三。

榜單另一端，此前曾主動給GDP資料「擠水分」的天津以3.6％的增速排名最末，增速倒數前五名中東北三省均在列。值得一提的是，盡管數字還有待提升，但此前持續低迷的東北經濟已稍現暖意。

報導指出，定目標也是每年兩會的一大看點。今年最明顯的特色之一是，多地將2019年增長目標下調，或設定為區間值，不再刻意強求某個靚麗數字。例如，北京、上海都將增速設定在6％至6.5％區間；重慶大幅調低增長預期，6％的目標比去年下降了2.5個百分點。

逐漸放下GDP「包袱」同時，高品質發展成為各地焦點。廣東提出將攜手港澳建設國際一流灣區和世界級城市群，打造引領全大陸高品質發展的重要動力源；貴州繼續著眼大資料、綠色產業，擬打造十大千億「產業航母」；重慶將啟動實施「工業躍升」工程，把製造業轉型升級放到更加突出位置等。

(中時 )