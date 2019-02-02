老五老基金會愛心圍爐 為獨居長輩送美味年菜

老五老基金會北屯服務中心2日邀請湄南河泰式料理庭園餐廳，為獨居長輩新鮮現做幸福年菜。（盧金足攝）

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一大早社工、志工們就協助盛裝打菜包裝，用人龍接力方式傳送年菜。（盧金足攝）

老五老基金會2日在小年夜前夕，號召全台900名志工及160台汽車，將新鮮現做、熱呼呼的年菜送給1500名長輩，老五老北屯服務中心2日與餐廳合作，為台中市獨居長輩料理年菜，送餐志工及愛心大使上午協助打菜包裝，上午年菜車隊出發歡樂出發，讓長輩可以享用熱騰騰的年菜。

老五老基金會已連續13年為獨老募款幸福年菜，從在地廚房、連結附近醫院、社區發展協會、餐廳、學校、政府機關等，在年節前就陸續開始備料，為了將這份幸福年菜送至長輩家中，愛心遍及雙北市、新竹市、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣。

老五老基金會董事長林正介表示，擁抱獨老．愛不打烊小年夜送年菜活動，感謝協助烹飪菜餚的單位，幫忙分送年菜的企業、團體及志工讓獨居長輩在歲末年終之時獲得溫暖關懷不孤單，在愛的包圍下迎向新的一年。

老五老北屯服務中心今天與湄南河泰式料理庭園餐廳合作，為台中市獨居長輩料理100份美味年菜，社工、志工們上午在餐廳協助盛裝打菜包裝，用人龍接力方式傳送年菜上車。

響應擔任志工的有全家一起來，還有年輕父母帶著3歲不到的孩子來服務獨居長輩，上午近11點，23台送年菜專車載著滿滿的幸福溫情，陸續出發前往長輩家中，讓長輩在年關將近時，能收到熱騰騰的年菜，也感受社會大眾的溫暖關懷。

老五老基金會表示，農曆春節是傳統團圓的節日，有的獨居長輩孤單過新年，甚至因行動不便，無法上菜市場準備年菜，在眾人愛心匯聚下，向長輩拜年送上美味年菜，也替換春聯迎新年、發紅包，志工還熱情高唱新年歌曲，讓長輩笑開懷。

79歲的賴爺爺第十年接受年菜關懷，他說，小時候過年都好熱鬧全家人團圓在一起，每當憶起兒時過年氣氛，更加期待每年老五老送年菜，志工一起熱熱鬧鬧拜年、唱新年歌。

「因為老五老的協助，激發更多復健動力！」70歲徐爺爺以前是打版師傅，想要吃什麼或用什麼都會騎著打檔車去買，樂於接受新的事物與訊息，但近年來較無法獨自外出，日常餐食需居家服務員協助代買，對於老五老的年菜既期待又感謝，志工到家中拜年帶來喜氣與關愛，也可享用到餐廳所烹煮的美味料理。

老五老基金會督導吳玉佩說，能促成幸福年菜，要感謝的人有很多，要謝謝新東陽股份有限公司、耶穌基督後期聖徒教會等宅配大使及協助製餐的湄南河泰式料理庭園餐廳與天一素食，近100名志工總動員為獨居長者送上現做的幸福年菜。

除了新鮮年菜，還有台中市私立善言經典幼兒園孩童彩繪的紅包袋、台積電捐贈年節物資、南台中家扶中心大專生親手製作的財神爺卡片、立新國小志工書法班揮毫的春聯，書法家朱幼華老師春聯與紅包袋、ilovepure芳療手作館共同給長輩滿滿的幸福與愛。

(中時 )

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