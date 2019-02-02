陳吉仲視察桃園機場 X光機檢查手提行李全面展開

2019年02月02日 13:14 中時 廖德修

陳吉仲（左2）親自向旅客宣導禁止攜帶肉類製品入境的規定。（圖／農委會提供）

農委會主委陳吉仲今（2）日上午11時到桃園機場第一航廈，視察今天全面開始實施的旅客手提行李X光機檢查作業。他表示，從1月16日起先以人工方式達到100％檢查率，今起共有多部X光機投入作業；除了可維持來自高風險區旅客百分之百檢查率的要求，由於春節連假大批旅客湧入國門，亦可加快通關的速度。

行政院長蘇貞昌上個月14日巡視桃園機場時要求來自高風險地區，如大陸、香港、澳門等地的旅客，其手提行李應達到百分之百的檢查率。16日起各機場、港口的邊境檢查先以人員手工的方式實施，相關單位也加緊採購X光機應急，並於今天起上陣，執行全面檢查的任務。

陳吉仲又說，這次航警局共投入256名員警，農委會防檢局總局及其他分局也加派256人次共同值勤，關務署則增加30名人力，總共超過500餘人次，應可應付春節連假期間大量入境的旅客人潮。

陳吉仲除了感謝警政署支援警力投入X光機檢查勤務，也親自在現場向旅客宣導不可攜帶肉製品等動植物產品入境，也提醒旅客如不慎誤帶應提前棄置，以免遭受重罰。視察過程中陳吉仲也一一慰勉執勤人員，並祝大家新年快樂。

非洲豬瘟中央災害應變中心強調，春節將至，各相關部會都已做好各項準備，可確保春節假期防疫工作不打烊。擔任應變中心指揮官的陳吉仲也籲請國人，一定要轉告即將返台的親友切勿攜帶肉類產品回國，共同防範非洲豬瘟等海外惡性動物傳染病傳入，保障國內畜禽生產的安全。

(中時 )