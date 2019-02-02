拔樁？委國臨時總統這句話 對陸遞橄欖枝了

自立委內瑞拉臨時總統的瓜伊多向支持馬杜洛政府的中國大陸遞出橄欖枝，表示希望與陸建立「有益且互惠互利」的關係。（路透社）

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中時電子報

委內瑞拉總統鬧雙胞已進入第10天，自立為臨時總統的瓜伊多雖然在川普承認後獲得世界多國支持，但現任總統馬杜洛仍獲得中俄兩大強權支持。對此，瓜伊多不但向中俄喊話，並指出「大陸支持將對國家經濟與未來發展非常重要」，「拔樁」意味濃厚。

臨時總統的瓜伊多雖然在川普承認後獲得世界多國支持，但現任總統馬杜洛仍獲得中俄兩大強權支持。

根據《南華早報》2日專訪，瓜伊多（Juan Guaido）向支持馬杜洛（Nicolas Maduro）政府的中國大陸遞出橄欖枝，表示希望與陸建立「有益且互惠互利」的關係，並盡快準備與陸官員進行對話。中國大陸外交部先前曾表示，「中國一貫奉行不干涉別國內政原則」，並強調外部干涉將使局勢複雜化，無益於解決問題。

瓜伊多說，中國大陸將持續在委內瑞拉經濟發展中扮演要角，並表示會繼續遵守馬杜洛政權對北京的債務，保護大陸在委內瑞拉的利益及財產。去年九月馬杜洛訪中，獲得550億美元的貸款。

瓜伊多說，馬杜洛政權正被加速邊緣化中，而中國大陸也親眼目睹馬杜洛政府是如何掠奪我們國家資源；中國大陸在委國的發展計畫受到政府貪污與欠債影響，導致計畫失效。

關於中國大陸「一帶一路」與委內瑞拉的關係，瓜伊多說「在一帶一路架構下，中方持續促進拉美與加勒比地區貿易發展」；此外，他還說「我們的政府將嚴格遵守法律與國際義務，並承諾修復法治，以獲得投資者的信任。先前與中國大陸的協定只要是遵守正常法律程序、並經由國民大會通過的話，我們會接受並實現」。

最後，如果未來他當選為正式總統的話，瓜伊多稱中國大陸將是「具有獨特潛在實力的投資者，將對修復我們國家經濟有所貢獻」。

(中時電子報)

文章來源：Self-declared leader of Venezuela Juan Guaido extends olive branch to China, wants ‘productive and mutually beneficial relationship’

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