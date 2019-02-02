拔樁？委國臨時總統這句話 對陸遞橄欖枝了

2019年02月02日 13:14 中時電子報 馮英志

委內瑞拉總統鬧雙胞已進入第10天，自立為臨時總統的瓜伊多雖然在川普承認後獲得世界多國支持，但現任總統馬杜洛仍獲得中俄兩大強權支持。對此，瓜伊多不但向中俄喊話，並指出「大陸支持將對國家經濟與未來發展非常重要」，「拔樁」意味濃厚。

臨時總統的瓜伊多雖然在川普承認後獲得世界多國支持，但現任總統馬杜洛仍獲得中俄兩大強權支持。

根據《南華早報》2日專訪，瓜伊多（Juan Guaido）向支持馬杜洛（Nicolas Maduro）政府的中國大陸遞出橄欖枝，表示希望與陸建立「有益且互惠互利」的關係，並盡快準備與陸官員進行對話。中國大陸外交部先前曾表示，「中國一貫奉行不干涉別國內政原則」，並強調外部干涉將使局勢複雜化，無益於解決問題。

瓜伊多說，中國大陸將持續在委內瑞拉經濟發展中扮演要角，並表示會繼續遵守馬杜洛政權對北京的債務，保護大陸在委內瑞拉的利益及財產。去年九月馬杜洛訪中，獲得550億美元的貸款。

瓜伊多說，馬杜洛政權正被加速邊緣化中，而中國大陸也親眼目睹馬杜洛政府是如何掠奪我們國家資源；中國大陸在委國的發展計畫受到政府貪污與欠債影響，導致計畫失效。

關於中國大陸「一帶一路」與委內瑞拉的關係，瓜伊多說「在一帶一路架構下，中方持續促進拉美與加勒比地區貿易發展」；此外，他還說「我們的政府將嚴格遵守法律與國際義務，並承諾修復法治，以獲得投資者的信任。先前與中國大陸的協定只要是遵守正常法律程序、並經由國民大會通過的話，我們會接受並實現」。

最後，如果未來他當選為正式總統的話，瓜伊多稱中國大陸將是「具有獨特潛在實力的投資者，將對修復我們國家經濟有所貢獻」。

(中時電子報)