朱立倫竹市關帝廟發紅包 現場湧入數千人擠爆鬧區

2019年02月02日 13:29 中時 陳育賢

朱立倫2日到新竹市關帝廟上香祈福，並向民眾拜年同時發放「朱立倫紅包」。（陳育賢攝）

表態參選下屆總統的朱立倫2日到新竹市關帝廟上香祈福，並向民眾拜年同時發放「朱立倫紅包」，現場數千支持民眾擠爆周遭道路，他表示，參選2020總統大選，不是為了個人，是為台灣的未來，希望大家支持民意最高的人，這樣才能夠勝選。

朱立倫今天上午到關帝廟祈福並向民眾拜早年，祝大家「豬事大吉」、「豬事平安」、「豬年發財」，大家豬年行大運。

朱立倫表示，大家都知道過去他做過立法委員、做過8年的桃園縣長、8年的新北市長，他參選總統最重要的目的不是為了個人，是希望為台灣、為民眾，讓大家日子過好一點，經濟好一點，讓下1代更有希望。

他說，選總統的目的不是為了要拚政治，而是要拚經濟，台灣一切的本就是經濟，有經濟的發展台灣才有未來、下1代才有未來。

朱立倫表示，「有人在說我過完年後去美國要幹什麼？我說，我不是要去華盛頓拚政治，我要到矽谷看新的產業，看未來什麼產業能連結台灣的科技轉型，新經濟比一切都重要，有經濟才有未來，這才是關鍵。」

兩岸為了對立，是得不到任何好處的，重點是兩岸要和平，大家要合作，要更密切的交流，經濟才能夠發展，讓民眾過好日子。

這次2020大選，國民黨一定要贏，不是為了他個人贏，而是為了所有中華民國的未來，台灣民眾要贏，為了經濟、為了兩岸、為了下1代，國民黨一定要贏。

他再次強調，他參選不是為了個人，我們要共同努力，支持民意最高的人、獲得民眾認同最高的人，這樣才能夠爭取勝選。

(中時 )